Audi visera le titre F1 en 2030, annonce Binotto

Dans un entretien avec Motorsport.com, Mattia Binotto a fixé comme objectif à Audi de se battre pour le championnat du monde à partir de 2030.

Après avoir racheté Sauber, Audi a débarqué pour la première fois sur la grille de la Formule 1 cette saison. Après neuf Grands Prix, l'écurie a inscrit deux fois des points, dont lors de son tout premier départ à Melbourne, à chaque fois grâce au jeune Brésilien Gabriel Bortoleto.

En dépit d'un total de points assez faible (six unités jusqu'ici), la marque aux anneaux est tout de même l'une des bonnes surprises de cette première partie de campagne, alors que la structure doit composer avec un premier moteur F1 qu'elle développe seule.

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Dans le toujours très compétitif milieu de peloton, les troupes de Binotto se sont montrées régulièrement performantes, avec même trois passages en Q3 lors des qualifications. Toutefois, l'écurie est en proie à de sérieux problèmes de fiabilité, et des départs difficiles, qui lui ont jusqu'ici coûté cher.

Les fondations semblent tout de même suffisamment solides pour pouvoir envisager l'avenir avec ambition avant le prochain cycle réglementaire. Une ambition qui se lira surtout, à en croire l'ancien directeur de Ferrari, dans la progression en coulisses et pas forcément en piste.

"Nous nous sommes en fait fixé un objectif qui va bien au-delà de 2026 et 2027", a déclaré Binotto auprès de Motorsport.com. "Notre objectif, c'est 2030 : nous voulons constituer une écurie capable de se battre pour le titre mondial."

Gabriel Bortoleto et Mattia Binotto. Photo de: John Phillips / LAT Images via Getty Images

"Nous savons qu'il y aura des étapes importantes tout au long de ce parcours. La première, pour nous, sera probablement 2028, année où nous espérons connaître un nouveau bond en avant en termes de qualité."

"C'est pourquoi je considère 2026 et 2027 avant tout comme des années de construction, plutôt que comme des années à juger uniquement à l'aune des résultats."

"À ce stade, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de voir l'entreprise se développer. Un peu plus d'une centaine de personnes travaillent sur les circuits, mais en coulisses, environ 1400 personnes s'affairent chaque jour sur le châssis et le moteur."

"Souvent, les gens ne voient que l'équipe en piste, mais ce n'est que la partie visible du projet. La piste, c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant tout, il faut préparer le gâteau. Pour moi, les résultats les plus importants au cours des deux prochaines années seront ceux liés à la croissance de l'organisation."

Moteur perfectible, châssis au point

Nico Hülkenberg lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Quand bien même ses débuts ne sont pas infamants, le principal champ de progression d'Audi depuis ses débuts se situe clairement côté moteur, à la fois en termes de performance - avec une vitesse de pointe insuffisante - mais également en termes de fiabilité.

Côté performance, la première analyse dans le cadre du programme ADUO a notamment suggéré que le moteur thermique d'Audi accusait un retard de plus de 4% sur la référence dans le domaine qu'est l'unité de puissance Red Bull Ford. Cela donnera accès à deux jetons de développement pour cette année et pour 2027, sachant que le constructeur a déjà introduit un premier moteur évolué dès Barcelone.

"En ce qui concerne le groupe motopropulseur, cela ne me surprend pas", a assuré Binotto à propos de la hiérarchie de l'ADUO. "Je savais que nous commencerions avec un peu de retard, car nous développons des compétences et des connaissances entièrement nouvelles. Il s'agit d'un projet à long terme et je suis convaincu qu'Audi disposera d'un moteur de premier ordre d'ici quelques saisons."

En revanche, sur le plan du châssis, Audi semble avoir pris les choses par le bon bout, au point de considérer qu'il était parmi les quatre meilleurs de la grille il y a quelques semaines.

"En ce qui concerne le châssis, en revanche, je suis très satisfait", a expliqué Binotto. "Nous avons lancé ce projet il y a quelques années, et aujourd'hui, nous commençons à en récolter les premiers fruits."

"Ce que cette équipe a déjà réussi à accomplir est un immense succès et me donne confiance. Cela signifie que nous disposons des personnes qu'il faut pour bâtir une structure gagnante."

"Il est toujours difficile de déterminer si nous occupons aujourd'hui la quatrième ou la cinquième place en termes de compétitivité, mais il suffit d'écouter les commentaires des pilotes des autres écuries. Tout le monde reconnaît que notre voiture est très performante dans les virages."

"L'analyse des données le confirme également : ce que nous perdons dans les lignes droites, nous parvenons à le rattraper dans les virages."

Avec Ed Hardy et Roberto Chinchero

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