Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Formule 1
"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2026

MotoGP
GP d'Allemagne
Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2026

Après une éternité, Audi F1 retrouve enfin les points grâce à Bortoleto

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Après une éternité, Audi F1 retrouve enfin les points grâce à Bortoleto

La FIA enquête sur les ailerons rotatifs de Ferrari et Red Bull après les accidents de Verstappen

Formule 1
La FIA enquête sur les ailerons rotatifs de Ferrari et Red Bull après les accidents de Verstappen

Márquez prêt à égaler deux records d'Agostini cette semaine

MotoGP
GP d'Allemagne
Márquez prêt à égaler deux records d'Agostini cette semaine

Haas se rajoute des problèmes dans les stands

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Haas se rajoute des problèmes dans les stands
Réactions
Formule 1 GP de Grande-Bretagne

Après une éternité, Audi F1 retrouve enfin les points grâce à Bortoleto

Pour la première fois depuis la manche inaugurale de la saison 2026 de F1, Audi a inscrit des points grâce à la huitième place de Gabriel Bortoleto.

Fabien Gaillard
Publié:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Goldie

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson enters the paddock.

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Mo Farah

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May, Ferrari garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Alex Greenwood, Audi F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker, Aston Martin F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sam Claflin

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Jackie Stewart

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
57

Dans une fin de course qui n'a pas manqué de sujets de conversation au Grand Prix de Grande-Bretagne, un petit évènement est passé légèrement inaperçu, à savoir l'arrivée en huitième place de de Gabriel Bortoleto. Le Brésilien a ainsi offert à Audi, dans la première année dans la discipline, sa seconde entrée dans les points de son histoire, huit courses après Melbourne.

L'année avait en effet très bien démarré pour Audi qui, en plus de se montrer plus performante qu'attendu, avait d'entrée débloqué son compteur grâce, en Australie, à la neuvième place de Bortoleto. Mais depuis lors, des départs poussifs et surtout une série de problèmes de fiabilité, voire de malchance comme l'incident improbable de Nico Hülkenberg à Barcelone, avaient empêché la marque aux anneaux de capitaliser sur des performances régulièrement intéressantes.

La série de Grands Prix sans le moindre point a donc pris fin à Silverstone, au terme de ce qui a semblé une éternité pour Bortoleto : "[J'ai l'impression que c'était il y a] deux vies. Trois, quatre. C'est fou", a-t-il lancé devant la presse, dont Motorsport.com. "On a même du mal à croire que Melbourne date de cette année. Tant de travail, tant d'efforts de la part de l'équipe. Finalement, nous avons réussi."

Nous pouvons à présent enchaîner des week-ends un peu plus sereins et montrer notre véritable rythme.

Interrogé sur les progrès d'Audi dans divers compartiments de la performance, il a ajouté : "Nous sommes désormais capables de mettre les choses bout à bout et de ne plus rencontrer autant de problèmes sur la voiture. Il nous reste toutefois des problèmes à résoudre, évidemment, comme pour toutes les équipes."

"Mais je crois que nous pouvons à présent enchaîner des week-ends un peu plus sereins et montrer notre véritable rythme. Selon moi, nous sommes au même niveau que les Racing Bulls, en lutte pour ce genre de position."

"Et lorsque des courses comme celle d'aujourd'hui se produisent, où trois voitures qui auraient dû être devant nous ne terminent pas [Oscar Piastri et Kimi Antonelli ont bien fini mais en dehors du top 10, ndlr], nous parvenons à marquer de bons points. Donc, oui, nous devons simplement continuer sur cette lancée."

S'il reconnaissait une certaine frustration samedi, après avoir manqué le passage en Q3 pour 0"032, il estime que la course a confirmé la position d'Audi : "Au final, nous avons réussi à faire une bonne course et, honnêtement, nous sommes là où nous devrions être. Et la voiture a bien fonctionné. Je pense avoir bien piloté aujourd'hui. Et, oui, je suis satisfait des points."

Audi attend son heure face à Racing Bulls

Signe que tout n'est pas réglé sur le plan de la fiabilité : Nico Hülkenberg a dû abandonner sur problème technique.

Signe que tout n'est pas réglé sur le plan de la fiabilité : Nico Hülkenberg a dû abandonner sur problème technique.

Photo de: Alex Caparros / Formula 1 via Getty Images

Audi, comme les autres écuries du milieu de peloton, doit constater que Racing Bulls a ces derniers temps imposé son rythme en tête de ce petit groupe. Mais pour Bortoleto, sur certain type de circuits, moins dépendants de la vitesse de pointe, Audi aura les armes pour se montrer plus performante.

"Lors d'un week-end avec un peu moins de lignes droites, nous pourrions probablement être plus rapides qu'eux, car d'après les données, nous les dominons dans les virages. Mais ils ont une voiture, ou un package global, je ne sais pas exactement, [qui fait qu'ils sont] un peu plus rapides dans les lignes droites."

"Donc, sur des circuits comme celui-ci ou comme Spa, ils seront probablement très performants. Mais sur des circuits comme Budapest, par exemple, nous pouvons faire la différence."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent La FIA enquête sur les ailerons rotatifs de Ferrari et Red Bull après les accidents de Verstappen
Article suivant Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Formule 1
Formule 1
"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Trois pénalités en 9 tours : Lance Stroll se fait remarquer à Silverstone

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Trois pénalités en 9 tours : Lance Stroll se fait remarquer à Silverstone
Plus de
Gabriel Bortoleto

Leclerc va manquer les EL1 du GP d'Autriche

Formule 1
Formule 1
GP d'Autriche
Leclerc va manquer les EL1 du GP d'Autriche

Surprise : Audi avait déjà un moteur évolué grâce à l'ADUO à Barcelone !

Formule 1
Formule 1
Surprise : Audi avait déjà un moteur évolué grâce à l'ADUO à Barcelone !

Colère de Russell : le verdict des commissaires à Montréal

Formule 1
Formule 1
GP du Canada
Colère de Russell : le verdict des commissaires à Montréal
Plus de
Audi

Red Bull dévoile son gros package d'évolutions à domicile

Formule 1
Formule 1
GP d'Autriche
Red Bull dévoile son gros package d'évolutions à domicile

Dix des abandons les plus étranges de la Formule 1

Formule 1
Formule 1
Dix des abandons les plus étranges de la Formule 1

Les pépins surréalistes rencontrés par Hülkenberg et Albon à Barcelone

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Les pépins surréalistes rencontrés par Hülkenberg et Albon à Barcelone

Dernières actus

"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Formule 1
"Spa et Monza vont être tristes" avec les F1 2026, prévient Piastri

Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2026

MotoGP
GP d'Allemagne
Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2026