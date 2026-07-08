Après une éternité, Audi F1 retrouve enfin les points grâce à Bortoleto

Dans une fin de course qui n'a pas manqué de sujets de conversation au Grand Prix de Grande-Bretagne, un petit évènement est passé légèrement inaperçu, à savoir l'arrivée en huitième place de de Gabriel Bortoleto. Le Brésilien a ainsi offert à Audi, dans la première année dans la discipline, sa seconde entrée dans les points de son histoire, huit courses après Melbourne.

L'année avait en effet très bien démarré pour Audi qui, en plus de se montrer plus performante qu'attendu, avait d'entrée débloqué son compteur grâce, en Australie, à la neuvième place de Bortoleto. Mais depuis lors, des départs poussifs et surtout une série de problèmes de fiabilité, voire de malchance comme l'incident improbable de Nico Hülkenberg à Barcelone, avaient empêché la marque aux anneaux de capitaliser sur des performances régulièrement intéressantes.

La série de Grands Prix sans le moindre point a donc pris fin à Silverstone, au terme de ce qui a semblé une éternité pour Bortoleto : "[J'ai l'impression que c'était il y a] deux vies. Trois, quatre. C'est fou", a-t-il lancé devant la presse, dont Motorsport.com. "On a même du mal à croire que Melbourne date de cette année. Tant de travail, tant d'efforts de la part de l'équipe. Finalement, nous avons réussi."

Nous pouvons à présent enchaîner des week-ends un peu plus sereins et montrer notre véritable rythme.

Interrogé sur les progrès d'Audi dans divers compartiments de la performance, il a ajouté : "Nous sommes désormais capables de mettre les choses bout à bout et de ne plus rencontrer autant de problèmes sur la voiture. Il nous reste toutefois des problèmes à résoudre, évidemment, comme pour toutes les équipes."

"Mais je crois que nous pouvons à présent enchaîner des week-ends un peu plus sereins et montrer notre véritable rythme. Selon moi, nous sommes au même niveau que les Racing Bulls, en lutte pour ce genre de position."

"Et lorsque des courses comme celle d'aujourd'hui se produisent, où trois voitures qui auraient dû être devant nous ne terminent pas [Oscar Piastri et Kimi Antonelli ont bien fini mais en dehors du top 10, ndlr], nous parvenons à marquer de bons points. Donc, oui, nous devons simplement continuer sur cette lancée."

S'il reconnaissait une certaine frustration samedi, après avoir manqué le passage en Q3 pour 0"032, il estime que la course a confirmé la position d'Audi : "Au final, nous avons réussi à faire une bonne course et, honnêtement, nous sommes là où nous devrions être. Et la voiture a bien fonctionné. Je pense avoir bien piloté aujourd'hui. Et, oui, je suis satisfait des points."

Audi attend son heure face à Racing Bulls

Signe que tout n'est pas réglé sur le plan de la fiabilité : Nico Hülkenberg a dû abandonner sur problème technique. Photo de: Alex Caparros / Formula 1 via Getty Images

Audi, comme les autres écuries du milieu de peloton, doit constater que Racing Bulls a ces derniers temps imposé son rythme en tête de ce petit groupe. Mais pour Bortoleto, sur certain type de circuits, moins dépendants de la vitesse de pointe, Audi aura les armes pour se montrer plus performante.

"Lors d'un week-end avec un peu moins de lignes droites, nous pourrions probablement être plus rapides qu'eux, car d'après les données, nous les dominons dans les virages. Mais ils ont une voiture, ou un package global, je ne sais pas exactement, [qui fait qu'ils sont] un peu plus rapides dans les lignes droites."

"Donc, sur des circuits comme celui-ci ou comme Spa, ils seront probablement très performants. Mais sur des circuits comme Budapest, par exemple, nous pouvons faire la différence."