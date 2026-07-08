Rythme "choquant", F1 "inconduisible" : Norris sauve une 4e place venue de nulle part

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Quatrième du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1, Lando Norris n'a cependant pas tiré un bilan très positif d'une épreuve difficile au volant d'une McLaren qui peine à se montrer compétitive.

Fabien Gaillard
Publié:
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Goldie

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson enters the paddock.

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Mo Farah

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Sir Brian May

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May, Ferrari garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Alex Greenwood, Audi F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker, Aston Martin F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sam Claflin

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

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Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

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Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Sir Jackie Stewart

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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Un an après sa victoire à domicile en route vers son premier titre mondial, Lando Norris n'a pas vécu le même Grand Prix de Grande-Bretagne en 2026, loin de là, en dépit d'impressionnantes tribunes jaunes fluo acquises à sa cause dans le virage de Stowe.

Le champion en titre a de nouveau dû batailler avec une McLaren décidément bien difficile à comprendre et à maîtriser.

Enchaîner la troisième place lors du sprint samedi et la quatrième place dimanche est dans ces conditions un résultat plus que flatteur, même s'il a fallu compter - lors de la course - sur les problèmes tardifs rencontrés par Kimi Antonelli, Max Verstappen et l'incident du départ qui a éliminé son équipier Oscar Piastri de la course aux points.

Interrogé sur la course devant la presse internationale, dont Motorsport.com, Norris n'a pas cherché à masquer qu'il n'y avait finalement pas grand-chose de positif à retirer malgré cette quatrième position, qui aurait même pu se transformer en podium si Lewis Hamilton avait reçu une sanction pour n'avoir pas ralenti dans une zone sous drapeau jaune.

Ce n'est pas une voiture agréable à piloter. C'est peut-être l'une des voitures les plus difficiles que j'aie jamais pilotées en F1.

"En dehors du résultat ? C'est assez choquant. Honnêtement, je ne sais pas comment nous avons réussi à terminer quatrième aujourd'hui", a déclaré Norris. "Aujourd'hui, la fiabilité joue un rôle essentiel. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Kimi et Max."

"L'essentiel, c'est simplement de ne pas commettre d'erreurs et d'être fiable. Nous avons réussi sur ce point aujourd'hui, mais le rythme était assez médiocre."

"Ce n'est pas agréable, ce n'est pas une voiture agréable à piloter. C'est peut-être l'une des voitures les plus difficiles que j'aie jamais pilotées en Formule 1. Il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer."

Quand il lui a été demandé si cela pouvait être lié aux conditions en piste à Silverstone, le Britannique de répondre "Non, nous avons été lents toute l'année, et nous le sommes toujours."

L'évocation du cas de Miami, avec sa victoire lors du sprint ainsi que sa lutte pour le succès le lendemain, ne suffit pas à faire changer d'avis Norris : "Oui, je ne sais pas pourquoi. Les autres n'ont pas fait du bon travail [en Floride], j'imagine. Il aurait été impossible que nous ayons pu terminer deuxième à Miami avec une voiture comme celle d'aujourd'hui."

"Les autres équipes ont apporté de nombreuses améliorations et mises à jour depuis, contrairement à nous. Rien ne nous a apporté autant de performances. Je ne sais pas, la voiture était tout simplement inconduisible, honnêtement."

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