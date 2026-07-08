Haas se rajoute des problèmes dans les stands

La période délicate se poursuit pour l'écurie Haas, qui a enchaîné à Silverstone un troisième week-end consécutif sans inscrire le moindre point. L'équipe américaine, septième du championnat constructeurs et de plus en plus distancée dans le milieu de grille, n'a jamais trouvé la bonne recette sur le tracé anglais.

Pourtant, si le Grand Prix de Grande-Bretagne d'Oliver Bearman a débuté par un tête-à-queue provoqué par Alexander Albon, celui d'Esteban Ocon s'est ouvert par un départ opportuniste. Sauf que le Français a ensuite souffert de problèmes dans les stands, le privant de la moindre opportunité d'inscrire des points. Les deux pilotes ont terminé 12e et 13e, le Britannique devançant finalement le Français.

"Passer de la 17e à la 11e place dès le premier tour, c'était vraiment positif", explique Esteban Ocon. "J'ai gagné beaucoup de positions en passant à l'extérieur de plusieurs voitures, et c'était très plaisant. Nous avons beaucoup travaillé sur les départs et, ces derniers temps, cela porte ses fruits. Nous étions proches des points."

"Nous avons ensuite progressivement reculé, tout en continuant à nous battre avec les Williams et quelques autres. J'ai cru qu'il y aurait peut-être une opportunité avec la VSC, mais elle n'a duré que cinq secondes et, au moment où je suis entré aux stands, la course était déjà repassée sous drapeau vert, donc cela n'a pas joué en notre faveur."

"Nous avons eu un problème à l'arrière droit lors de l'arrêt aux stands, ce qui l'a considérablement rallongé. Ce n'était donc pas une course parfaite, mais nous avions une voiture qui fonctionnait normalement, sans gros souci, et je n'ai pas rencontré les problèmes de dégradation que j'avais eus lors des dernières courses."

"Les mécaniciens et les ingénieurs ont fait du bon travail sur la voiture, ils l'ont vraiment améliorée par rapport aux dernières courses. J'ai pris du plaisir à piloter, à être dans le peloton et à pouvoir me battre sans rencontrer de problème particulier, mais il nous manque encore un peu de rythme pour nous rapprocher des points."

Troisième week-end de suite sans le moindre point pour Ocon et Haas. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Visiblement débarrassé de certains des ennuis qui parasitaient ses dernières courses, Esteban Ocon se heurte désormais au manque de performance de plus en plus criant de la Haas VF-26 et à une exécution loin d'être parfaite, ce qu'a reconnu Ayao Komatsu.

"Nous avons vraiment tout tenté pour remonter dans la hiérarchie, mais la voiture n'était tout simplement pas assez rapide", constate le directeur de l'écurie. "Je pense sincèrement que les pilotes et l'équipe d'ingénieurs en ont tiré le maximum."

"Nous avons rencontré quelques problèmes lors des arrêts aux stands, pour plusieurs raisons, mais honnêtement, au niveau de l'équipe, nous devons considérer chaque difficulté comme une opportunité de progresser. Dans certains domaines, nous avons déjà franchi un cap, et nous devons continuer à élever notre niveau, à fixer de nouveaux standards."

"Lorsque nous disposerons d'une meilleure voiture, sur laquelle toute l'usine travaille d'arrache-pied, nous devrons être capables d'en tirer pleinement parti."