Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année
Lewis Hamilton pense que Kimi Antonelli et George Russell auront du mal à respecter le quota d'éléments du groupe propulseur cette année, ce qui se paierait en pénalités sur la grille de départ.
Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La mi-saison approche et Lewis Hamilton est dans le match face aux pilotes Mercedes au championnat. L'Anglais est à 32 points de Kimi Antonelli et sept de George Russell, alors que son ancienne équipe a débuté la saison avec un net avantage sur la concurrence.
Hamilton a notamment profité de plusieurs problèmes de fiabilité du côté de Mercedes, en particulier au niveau du groupe propulseur. Des soucis de batterie ont provoqué des abandons, pour Russell à Montréal et Antonelli à Barcelone.
Mercedes a apporté des correctifs au Red Bull Ring mais Hamilton pense que les problèmes rencontrés dans la première partie du championnat auront encore des conséquences pour la firme à l'étoile, en la contraignant à dépasser le quota d'éléments permis pour la saison... ce qui serait synonyme de pénalités sur la grille de départ.
"On voit qu'il y a plus de problèmes sur les moteurs qu'habituellement cette année", a souligné Hamilton en conférence de presse à SIlverstone. "Je ne sais pas quelle est la situation au niveau de la batterie pour George et Kimi, mais je m'attends à une pénalité à un moment."
"Pour nous, ce sera la clé de s'accrocher, de maximiser les points, de faire de notre mieux, même quand on ne pourra pas gagner."
Ferrari peut en effet s'appuyer sur une plus grande fiabilité depuis le début de la saison, ce qui a "énormément impressionné" Lewis Hamilton. Il y voit une force qui pourrait jouer en faveur de la Scuderia sur la longueur du championnat.
"On a abordé la saison en sachant qu'il fallait améliorer nos processus et le fonctionnement sur les week-ends de course. On poussait pour ça depuis l'an dernier. Dans l'équipe, chaque individu apporte énormément. Les gars travaillent énormément dans le garage, ils travaillent énormément à l'usine pour apporter cette constance, et je pense que cela finira par faire la différence cette année."
Où en sont Mercedes et Ferrari ?
Les pilotes Ferrari et Mercedes ont utilisé autant de batteries cette année.
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Selon les informations communiquées avec la FIA avant le GP de Grande-Bretagne, les pilotes Mercedes et Ferrari ont utilisé le même nombre de batteries depuis le début de la saison, et ont déjà atteint le maximum du quota permis pour la totalité du championnat.
Mais ce tableau ne dit pas tout. Parmi les exemplaires déjà utilisés pour chaque élément, on ignore combien chaque pilote en a qui restent utilisables et combien ont atteint leur kilométrage maximum, ou ont rencontré des problèmes.
Par exemple, Mercedes n'a pas précisé si les pièces défaillantes sur les voitures de Russell au Canada et d'Antonelli à Barcelone pourront encore être utilisées cette année.
|Moteur
|Turbo
|Échappement
|MGU-K
|Batterie
|Électronique
|Russell
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|Antonelli
|3
|3
|3
|1
|3
|3
|Hamilton
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|Leclerc
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|Quota max.
|4
|4
|4
|3
|3
|3
Partager ou sauvegarder cet article
Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine
Stratégie Ferrari à Silverstone : Hamilton s'interroge mais Vasseur assume
Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"
Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"
Wolff ironise sur le final de Silverstone : "J'aurais préféré que ça se passe ainsi en 2021"
Antonelli transforme sa déception en motivation : "Ce revers alimente la flamme"
Dernières actus
Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année
Di Giannantonio fuit la lumière malgré son statut de premier pilote Ducati
Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"
Moreira impressionne son chef mécanicien : "Il serait prêt pour l'équipe d'usine"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires