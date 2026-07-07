Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année

La mi-saison approche et Lewis Hamilton est dans le match face aux pilotes Mercedes au championnat. L'Anglais est à 32 points de Kimi Antonelli et sept de George Russell, alors que son ancienne équipe a débuté la saison avec un net avantage sur la concurrence.

Hamilton a notamment profité de plusieurs problèmes de fiabilité du côté de Mercedes, en particulier au niveau du groupe propulseur. Des soucis de batterie ont provoqué des abandons, pour Russell à Montréal et Antonelli à Barcelone.

Mercedes a apporté des correctifs au Red Bull Ring mais Hamilton pense que les problèmes rencontrés dans la première partie du championnat auront encore des conséquences pour la firme à l'étoile, en la contraignant à dépasser le quota d'éléments permis pour la saison... ce qui serait synonyme de pénalités sur la grille de départ.

"On voit qu'il y a plus de problèmes sur les moteurs qu'habituellement cette année", a souligné Hamilton en conférence de presse à SIlverstone. "Je ne sais pas quelle est la situation au niveau de la batterie pour George et Kimi, mais je m'attends à une pénalité à un moment."

"Pour nous, ce sera la clé de s'accrocher, de maximiser les points, de faire de notre mieux, même quand on ne pourra pas gagner."

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Ferrari peut en effet s'appuyer sur une plus grande fiabilité depuis le début de la saison, ce qui a "énormément impressionné" Lewis Hamilton. Il y voit une force qui pourrait jouer en faveur de la Scuderia sur la longueur du championnat.

"On a abordé la saison en sachant qu'il fallait améliorer nos processus et le fonctionnement sur les week-ends de course. On poussait pour ça depuis l'an dernier. Dans l'équipe, chaque individu apporte énormément. Les gars travaillent énormément dans le garage, ils travaillent énormément à l'usine pour apporter cette constance, et je pense que cela finira par faire la différence cette année."

Où en sont Mercedes et Ferrari ?

Les pilotes Ferrari et Mercedes ont utilisé autant de batteries cette année. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Selon les informations communiquées avec la FIA avant le GP de Grande-Bretagne, les pilotes Mercedes et Ferrari ont utilisé le même nombre de batteries depuis le début de la saison, et ont déjà atteint le maximum du quota permis pour la totalité du championnat.

Mais ce tableau ne dit pas tout. Parmi les exemplaires déjà utilisés pour chaque élément, on ignore combien chaque pilote en a qui restent utilisables et combien ont atteint leur kilométrage maximum, ou ont rencontré des problèmes.

Par exemple, Mercedes n'a pas précisé si les pièces défaillantes sur les voitures de Russell au Canada et d'Antonelli à Barcelone pourront encore être utilisées cette année.

Moteur Turbo Échappement MGU-K Batterie Électronique Russell 3 3 3 2 3 3 Antonelli 3 3 3 1 3 3 Hamilton 3 3 2 3 3 3 Leclerc 3 3 2 3 3 3 Quota max. 4 4 4 3 3 3