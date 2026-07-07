Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année

Formule 1
Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année

Di Giannantonio fuit la lumière malgré son statut de premier pilote Ducati

MotoGP
Di Giannantonio fuit la lumière malgré son statut de premier pilote Ducati

Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"

Moreira impressionne son chef mécanicien : "Il serait prêt pour l'équipe d'usine"

MotoGP
Moreira impressionne son chef mécanicien : "Il serait prêt pour l'équipe d'usine"

Prodrive envisage un retour en prototype et juge le WEC "très séduisant"

WEC
Prodrive envisage un retour en prototype et juge le WEC "très séduisant"

Des motoristes indépendants pour mettre fin aux équipes clientes d'une autre ?

Formule 1
Des motoristes indépendants pour mettre fin aux équipes clientes d'une autre ?

Joan Mir chez Gresini, mais pas sur les traces de Marc Márquez

MotoGP
Joan Mir chez Gresini, mais pas sur les traces de Marc Márquez

Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"
Formule 1

Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année

Lewis Hamilton pense que Kimi Antonelli et George Russell auront du mal à respecter le quota d'éléments du groupe propulseur cette année, ce qui se paierait en pénalités sur la grille de départ.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La mi-saison approche et Lewis Hamilton est dans le match face aux pilotes Mercedes au championnat. L'Anglais est à 32 points de Kimi Antonelli et sept de George Russell, alors que son ancienne équipe a débuté la saison avec un net avantage sur la concurrence.

Hamilton a notamment profité de plusieurs problèmes de fiabilité du côté de Mercedes, en particulier au niveau du groupe propulseur. Des soucis de batterie ont provoqué des abandons, pour Russell à Montréal et Antonelli à Barcelone.

Mercedes a apporté des correctifs au Red Bull Ring mais Hamilton pense que les problèmes rencontrés dans la première partie du championnat auront encore des conséquences pour la firme à l'étoile, en la contraignant à dépasser le quota d'éléments permis pour la saison... ce qui serait synonyme de pénalités sur la grille de départ.

"On voit qu'il y a plus de problèmes sur les moteurs qu'habituellement cette année", a souligné Hamilton en conférence de presse à SIlverstone. "Je ne sais pas quelle est la situation au niveau de la batterie pour George et Kimi, mais je m'attends à une pénalité à un moment."

"Pour nous, ce sera la clé de s'accrocher, de maximiser les points, de faire de notre mieux, même quand on ne pourra pas gagner."

Lire aussi :

Ferrari peut en effet s'appuyer sur une plus grande fiabilité depuis le début de la saison, ce qui a "énormément impressionné" Lewis Hamilton. Il y voit une force qui pourrait jouer en faveur de la Scuderia sur la longueur du championnat.

"On a abordé la saison en sachant qu'il fallait améliorer nos processus et le fonctionnement sur les week-ends de course. On poussait pour ça depuis l'an dernier. Dans l'équipe, chaque individu apporte énormément. Les gars travaillent énormément dans le garage, ils travaillent énormément à l'usine pour apporter cette constance, et je pense que cela finira par faire la différence cette année."

Où en sont Mercedes et Ferrari ?

Les pilotes Ferrari et Mercedes ont utilisé autant de batteries cette année.

Les pilotes Ferrari et Mercedes ont utilisé autant de batteries cette année.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Selon les informations communiquées avec la FIA avant le GP de Grande-Bretagne, les pilotes Mercedes et Ferrari ont utilisé le même nombre de batteries depuis le début de la saison, et ont déjà atteint le maximum du quota permis pour la totalité du championnat.

Mais ce tableau ne dit pas tout. Parmi les exemplaires déjà utilisés pour chaque élément, on ignore combien chaque pilote en a qui restent utilisables et combien ont atteint leur kilométrage maximum, ou ont rencontré des problèmes.

Par exemple, Mercedes n'a pas précisé si les pièces défaillantes sur les voitures de Russell au Canada et d'Antonelli à Barcelone pourront encore être utilisées cette année.

  Moteur Turbo Échappement MGU-K Batterie Électronique  
Russell 3 3 3 2 3 3  
Antonelli 3 3 3 1 3 3  
Hamilton 3 3 2 3 3 3  
Leclerc 3 3 2 3 3 3  
Quota max. 4 4 4 3 3 3  
Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Di Giannantonio fuit la lumière malgré son statut de premier pilote Ducati

MotoGP
MotoGP
Di Giannantonio fuit la lumière malgré son statut de premier pilote Ducati

Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"

Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"
Plus de
Lewis Hamilton

Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine

Stratégie Ferrari à Silverstone : Hamilton s'interroge mais Vasseur assume

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Stratégie Ferrari à Silverstone : Hamilton s'interroge mais Vasseur assume

Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"
Plus de
Mercedes

Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"

Wolff ironise sur le final de Silverstone : "J'aurais préféré que ça se passe ainsi en 2021"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Wolff ironise sur le final de Silverstone : "J'aurais préféré que ça se passe ainsi en 2021"

Antonelli transforme sa déception en motivation : "Ce revers alimente la flamme"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Antonelli transforme sa déception en motivation : "Ce revers alimente la flamme"

Dernières actus

Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année

Formule 1
Hamilton prédit des pénalités moteur pour Mercedes cette année

Di Giannantonio fuit la lumière malgré son statut de premier pilote Ducati

MotoGP
Di Giannantonio fuit la lumière malgré son statut de premier pilote Ducati

Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"

Moreira impressionne son chef mécanicien : "Il serait prêt pour l'équipe d'usine"

MotoGP
Moreira impressionne son chef mécanicien : "Il serait prêt pour l'équipe d'usine"