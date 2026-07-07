Isack Hadjar : "On fait 80% de la course complètement arrêtés"

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Isack Hadjar a subi une "grosse perte de rythme" et même une baisse d'appui pendant la course à Silverstone.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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Isack Hadjar avait du mal à se réjouir de sa cinquième place à l'arrivée du GP de Grande-Bretagne, après avoir connu une perte de performance difficile à expliquer durant une grande partie de l'épreuve.

Le pilote Red Bull a gardé sa cinquième place au départ, avant d'être doublé par Max Verstappen. C'est là qu'il a commencé à baisser de rythme, ce qui a permis à Lando Norris de le doubler pendant le deuxième relais. Hadjar a pu gagner deux places avec l'abandon de Verstappen et les soucis d'Antonelli en fin d'épreuve.

"Il y avait beaucoup de rythme et on ne sait pas ce qu'il s'est passé", a déploré Hadjar au micro de Canal+. "Honnêtement, j'étais bien dans ma course, j'avais beaucoup de rythme mais il y a eu une énorme chute, une grosse perte de rythme. Même quand j'ai mis les pneus neufs, les durs, je n'avais pas l'impression d'avoir mis des pneus neufs."

"Et quand on a fait notre dernier arrêt pour mettre les nouveaux pneus, on a fait un changement d'aileron parce qu'on voyait qu'on perdait de la charge pendant la course. Là, c'était beaucoup mieux."

Isack Hadjar a du mal à comprendre ses difficultés au GP de Grande-Bretagne.

Isack Hadjar a du mal à comprendre ses difficultés au GP de Grande-Bretagne.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"J'ai un peu l'impression d'être passé à côté d'une bonne course parce qu'on fait 80% de la course complètement arrêtés. C'est un peu dommage mais c'est quand même pas mal de points."

Face à la presse internationale, dont Motorsport.com, Hadjar s'est interrogé sur les causes de sa baisse de forme. "Peut-être que je fais mal quelque chose dans la gestion des pneus", a-t-il analysé.

Des signes encourageants

Le Français s'est néanmoins félicité d'un "week-end très complet" : "Je pense que le rythme sur un tour était très bon. Il y a quelques bons moments en course où je sens que j'ai du rythme."

Isack Hadjar a également pris un "très bon départ", alors qu'un problème sur sa Red Bull au début du sprint l'avait privé de points. Ce meilleur envol lui a permis de rester devant Verstappen en début d'épreuve : "Le rythme dans les trois premiers tours était très bon. Je pense que j'étais un peu avec Max. Mais c'était bien de le suivre, ce que je faisais très bien."

Isack Hadjar voit du positif dans son week-end à Silverstone.

Isack Hadjar voit du positif dans son week-end à Silverstone.

Photo de: Liam Fabre

Verstappen était moins enthousiaste au sujet du comportement de la Red Bull à Silverstone, allant jusqu'à évoquer des performances "embarrassantes" pendant le week-end. Ces commentaires n'inquiètent pas Hadjar, bien au contraire.

"Il a probablement testé des choses dont il n'était pas satisfait ce week-end", a-t-il relativisé sur Sky Sports F1. "Il a quand même été très rapide et il s'est battu pour le podium. Donc s'il n'est pas content de ce qu'il avait et qu'il était quand même à cette place, c'est une bonne nouvelle."

Propos recueillis par Stuart Codling

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