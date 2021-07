Championnat - Verstappen s'envole face à Hamilton

Auteur d'une troisième victoire en trois semaines, Max Verstappen a profité, en plus, des problèmes rencontrés par Lewis Hamilton pour creuser encore plus l'écart avec le Britannique au championnat, avec une avance de 32 unités désormais, soit plus d'une victoire.

Derrière le duo, Sergio Pérez paye l'incident du premier tour puis sa course brouillonne en terminant hors du top 5 et en manquant l'occasion de reprendre des points à Hamilton. Le Mexicain accuse un retard de 46 points sur le pilote Mercedes et ne devance plus Lando Norris, son bourreau du jour, que de trois unités. Derrière deux, Valtteri Bottas, qui a signé son meilleur résultat de la saison, revient à 12 points de la troisième place.

Chez les constructeurs, Red Bull Racing prend encore un peu plus d'avance sur Mercedes au championnat, portant l'écart à 44 unités. Williams a encore manqué l'occasion d'inscrire ses premiers points.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 286 28 25 30 29 37 25 41 37 34 2 Mercedes 242 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 McLaren 141 18 23 12 12 15 12 18 10 21 4 Ferrari 122 12 22 8 18 18 16 - 14 14 5 AlphaTauri 48 2 6 1 1 8 21 6 1 2 6 Aston Martin Racing 44 1 4 - - 14 18 3 4 - 7 Alpine 32 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - 9 Williams - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - -