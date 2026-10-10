Comment Verstappen a décroché la pole du sprint avec un seul tour

Bien que ce résultat ne soit pas officiellement comptabilisé comme une pole position, Max Verstappen a signé une première dans sa carrière - oui, cela arrive encore - ce vendredi : le Néerlandais a terminé en tête d'une séance de qualifications sur le circuit de Marina Bay à Singapour.

Ce résultat confirme les qualités de la RB22 dans les virages lents, particulièrement nombreux sur le tracé singapourien. Le Néerlandais lui-même s'est toutefois montré quelque peu surpris par cette performance.

"C'est toujours serré ici, à Singapour. On attaque autant qu'on le pense possible, en passant parfois très près des murs. Une fois les pneus tendres montés, j'ai eu l'impression que la voiture s'animait un peu plus, mais je ne m'attendais pas à ça", a expliqué Verstappen.

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Interrogé sur les raisons de sa surprise, le quadruple champion du monde a évoqué les limites qui subsistent sur la RB22, notamment dans sa capacité à absorber les bosses et à franchir les vibreurs.

"Je pense que nous avons été beaucoup plus performants lors des deux dernières courses, mais ce circuit met encore en évidence quelques petites faiblesses de notre voiture. Heureusement, nous avons réussi à composer avec du mieux possible."

Le pilote Red Bull a ainsi décroché la pole du sprint avec 0"120 d'avance sur son plus proche poursuivant, George Russell. Charles Leclerc a suivi à 0"243, devant les deux McLaren.

Ces quatre pilotes ont abordé la dernière partie des qualifications sprint d'une manière différente de Verstappen, qui s'est contenté d'un seul tour lancé en pneus tendres en fin de séance.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cette diversité de stratégies lors de la dernière phase des qualifications a retenu l'attention de Pirelli, le fournisseur officiel des pneumatiques. "Ce qui était intéressant de notre point de vue, c'est qu'en SQ3, avec les pneus tendres, les trois premiers du classement ont adopté trois approches différentes", a expliqué Simone Berra, ingénieur en chef chez Pirelli.

"Verstappen a effectué un tour de sortie, un tour d'attaque, puis il est rentré aux stands. C'est lui qui a été le plus rapide. Russell a choisi de faire un tour de sortie, un tour d'attaque, deux tours de refroidissement, puis un nouvel effort. Leclerc, lui, a effectué un tour de sortie, un tour d'attaque, un tour de refroidissement, puis un autre tour lancé."

"Ces différentes approches ont toutes bien fonctionné, grâce à la faible dégradation des pneus et à la possibilité de retrouver de la performance après les avoir refroidis."

L'idée derrière la stratégie de Red Bull était simple : exploiter le pic de performance des pneus au moment où la piste offrait les meilleures conditions. Une notion toutefois relative, puisque le circuit urbain de Singapour a présenté moins d'adhérence que prévu par Pirelli, en raison de l'importante quantité de poussière présente sur la piste.

Cette approche semble avoir contribué à l'avantage de Verstappen. Mais lorsque Motorsport.com a interrogé Simone Berra sur ce point, l'ingénieur a expliqué que le choix stratégique n'avait pas constitué le principal facteur de différenciation.

"Honnêtement, je ne pense pas que l'une de ces trois approches ait été meilleure que les autres. Tout dépend plutôt du comportement de la voiture et, je dirais, du pilote lui-même. Sur un circuit urbain, les pilotes gagnent en confiance tour après tour", a-t-il expliqué.

"Certains préfèrent effectuer un premier tour d'attaque, puis laisser les pneus refroidir avant de repartir à l'assaut. Max, à mon avis, a plutôt préféré attaquer le plus fort possible dès sa première tentative. C'est une approche différente du point de vue du pilote."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Selon Berra, le choix dépend également de l'état d'esprit de chacun. En multipliant les tours lancés, certains pilotes ont pu assurer un premier temps de référence et ainsi aborder leur dernière tentative avec moins de pression.

La stratégie de Max Verstappen, avec un seul tour lancé, était plus risquée. Non seulement en raison du risque de drapeau jaune ou rouge, mais aussi de celui de dépasser les limites de piste, comme l'ont appris à leurs dépens Isack Hadjar et Pierre Gasly.

Pirelli a toutefois insisté sur le fait que Verstappen avait avant tout été le plus rapide à la régulière et que les différences de stratégie ne suffisaient pas à expliquer son avantage.

"En matière de température des pneus et de grip maximal, je pense qu'il est possible d'obtenir de bonnes performances sur plusieurs tours. On peut même progresser lors d'une deuxième tentative avec des pneus déjà utilisés. Le gain de Max n'était donc pas si important sur ce plan. C'était très intéressant de voir qu'il avait décidé de ne tenter qu'un seul tour, et que cela avait fonctionné", a conclu Berra.

Pour Laurent Mekies, le fait que Red Bull ait décroché cette pole du sprint à la régulière est d'autant plus encourageant que le circuit s'est révélé particulièrement bosselé vendredi.

"Les EL1 ont été difficiles pour les deux voitures ce matin. Il est compliqué de trouver le bon équilibre sur ce circuit. Il y a beaucoup de bosses, c'est vraiment très bosselé", a expliqué le directeur de l'écurie.

"Nous avons beaucoup de difficultés avec les bosses, mais Max, Isack et les ingénieurs ont fait un très bon travail entre les EL1 et les qualifications sprint. Ils ont réussi à améliorer la voiture."

"Ce n'est pas parfait, mais la pole est là. Cela montre probablement que tout le monde souffre de l'état de la piste. C'est donc positif pour nous. Le week-end est encore long, mais c'est bien de retrouver les avant-postes."