Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes

Kimi Antonelli, leader du championnat du monde de Formule 1, a exprimé sa frustration face aux évolutions apportées à sa Mercedes après avoir décroché la septième place des qualifications sprint du Grand Prix de Singapour.

À 20 ans, l'Italien domine la saison 2026 et compte 86 points d'avance sur son coéquipier George Russell, deuxième du classement. Mais la dernière semaine a été plus compliquée pour lui.

Le week-end dernier, à Sepang, Max Verstappen a dominé les débats depuis la pole position, tandis qu'Antonelli a dû se contenter de la deuxième place, malgré l'introduction d'un important package d'évolutions sur la Mercedes en Malaisie.

L'écurie allemande n'a pas réussi à en tirer les bénéfices escomptés. Pour le rendez-vous de Singapour, Antonelli conserve donc la W17 dans sa nouvelle spécification, tandis que Russell est revenu à l'ancienne version afin de permettre une comparaison entre les deux configurations.

Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le jeune Italien, qui s'est qualifié en septième position pour le sprint de samedi, à 0"573 de Russell, deuxième, et à 0"693 de Max Verstappen, auteur de la pole position.

"Déjà en EL1, j'étais en difficulté", a expliqué Antonelli à F1 TV. L'Italien avait également terminé septième de cette séance, dominée par Russell. "Il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur ce package."

"La voiture est vraiment difficile à piloter, très imprévisible, et il est très compliqué de réussir à enchaîner un tour propre. C'est donc dommage, car j'abordais ce week-end avec beaucoup d'espoir, mais jusqu'ici, les choses ont été très difficiles."

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ces commentaires font écho à ceux de Toto Wolff après les EL1. Le directeur de Mercedes avait alors reconnu que "la nouvelle voiture semblait un peu plus délicate à piloter".

Antonelli aborde donc la suite du week-end sur le circuit de Marina Bay sans grande confiance, alors que Verstappen semble particulièrement performant et que McLaren et Ferrari sont également dans le match.

"Le week-end s'annonce difficile, à moins que nous parvenions à trouver quelque chose demain", a-t-il ajouté. "À part ça, ce sera très compliqué. Je ne vois pas vraiment où nous pourrions trouver sept dixièmes, mais on ne sait jamais.

"Peut-être que cette nuit, Bono [Peter Bonnington, son ingénieur de course] et les ingénieurs trouveront quelque chose sur la voiture. De mon côté, je vais évidemment essayer d'améliorer un peu mon pilotage, puis nous verrons. Nous verrons demain où nous nous situons."