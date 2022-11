Course - Russell emmène un doublé Mercedes !

Charger le lecteur audio

Vainqueur du sprint ce samedi, George Russell s'élançait de la position de pointe pour la première fois de sa carrière en Grand Prix. Carlos Sainz ayant été pénalisé de cinq places pour changement de moteur, c'est Lewis Hamilton qui l'accompagnait en première ligne, suivi par les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez. Ces quatre pilotes ont pris le départ en pneus tendres, option privilégiée par la majorité des concurrents, à l'exception de huit tels que les Ferrari (avec Charles Leclerc au cinquième rang) ou encore les Haas en mediums, et Alexander Albon en durs.

Les Mercedes ont pris un excellent envol et ont aisément conservé la tête de l'épreuve devant les Red Bull, Pérez brièvement attaqué par un Lando Norris qui a pris l'avantage sur Leclerc. Plus loin dans le peloton, Daniel Ricciardo a heurté Kevin Magnussen par l'arrière au virage 8 ; l'auteur de la pole position ce vendredi a perdu le contrôle de sa monoplace et, en perdition, a percuté la McLaren. Les deux pilotes ont été contraints à l'abandon et la voiture de sécurité a neutralisé la course pendant six tours.

Hamilton et Verstappen s'accrochent !

Le restart a été chaotique, c'est le moins que l'on puisse dire. Russell a ralenti le peloton derrière lui avant la relance, Hamilton se retrouvant à la merci de Verstappen, qui l'a attaqué par l'intérieur dans le S de Senna grâce à un freinage audacieux. Le Britannique a résisté et les deux monoplaces se sont accrochées, dans ce qui ressemblait à un incident de course. Quelques secondes plus tard, Norris a percuté Leclerc dans la rapide courbe du virage 6. Verstappen et Leclerc ont dû rentrer au stand pour changer d'aileron et se sont retrouvés loin derrière le peloton, tandis que Hamilton a rétrogradé au huitième rang.

Le septuple Champion du monde n'a toutefois pas tardé à faire son retour dans le top 5, dès le 14e tour, avant de s'emparer de la quatrième place dans la boucle suivante. Il se maintenait ainsi à moins de dix secondes de son coéquipier Russell, leader de l'épreuve.

Sainz est le premier pilote du groupe de tête à être rentré au stand, passant des mediums aux tendres après seulement 17 des 71 tours au programme. Il pouvait ainsi espérer menacer Pérez et Russell d'un undercut, mais la raison de son arrêt était surtout un tear-off coincé dans l'écope de frein arrière droite. Le pilote Ferrari est d'ailleurs ressorti dans le trafic, même s'il a enchaîné les dépassements avec aisance.

Hamilton prolonge son premier relais

Devant, Russell n'était pas menacé par la Red Bull qui le suivait, avec trois secondes et demie d'écart au 23e tour. C'est alors que Pérez est rentré au stand à son tour, adoptant les mediums après ce premier relais en tendres. Il a repris la piste dans le trafic lui aussi, juste derrière Norris et Bottas, mais devant Sainz.

Bottas a opposé une résistance farouche à Pérez, qui n'est pas parvenu à réduire l'écart sur Russell dans ce tour. Le pilote Mercedes est logiquement rentré au stand au tour suivant afin d'éviter tout undercut et est ressorti au coude-à-coude avec Sebastian Vettel, cédant la tête à Hamilton. C'est ensuite l'Allemand qui a changé de pneus, mais il s'est retrouvé derrière Fernando Alonso, Pierre Gasly et Valtteri Bottas, certes avec des gommes moins usées.

Du côté de Hamilton, l'objectif était clairement une stratégie à un arrêt : 29 tours en tendres, suivis par 42 boucles en mediums. L'Anglais a rétrogradé au quatrième rang après son passage par la pitlane ; à ce stade, Russell menait avec quatre secondes d'avance sur Pérez, sept sur Sainz, 15 sur Hamilton et 26 sur le peloton mené par Alonso, Bottas et Vettel.

Hamilton double Pérez

C'est dès la fin du 36e tour que Sainz a effectué un second arrêt, repassant des tendres en mediums avec l'espoir de faire 35 tours dans ce dernier relais alors qu'il n'avait pas dépassé 20 boucles avec ses deux trains précédents.

Au 40e passage, Russell comptait désormais huit secondes d'avance sur Pérez, 11 sur Hamilton et 28 sur Sainz. Le septuple Champion du monde a fait la jonction avec la Red Bull trois tours plus tard et a pris l'avantage pour sa seconde tentative de dépassement. Dix secondes le séparaient alors du leader.

Pérez a chaussé les tendres pour les 24 derniers tours, et Mercedes lui a directement répondu. "Mes pneus sont bien, mes pneus sont bien !" s'est exclamé Hamilton à la radio, n'ayant parcouru que 19 tours avec ses mediums avant d'adopter les gommes à bandes rouges. "Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?" Son ingénieur de course lui a expliqué l'importance de se protéger de l'undercut de Pérez. Russell a fait de même au passage suivant ; il restait en tête avec deux secondes d'avance sur un Sainz désormais vulnérable, sept sur Hamilton et douze sur Pérez.

Norris en panne, Sainz et Alonso en profitent

Cependant, au 53e tour, Norris a immobilisé sa McLaren en bord de piste ; l'épreuve a été neutralisée par la voiture de sécurité virtuelle, puis par le Safety Car. Le timing était parfait pour Carlos Sainz et Fernando Alonso, qui avaient bien besoin de changer de pneus.

Russell menait ainsi devant Hamilton, Pérez, Sainz, Bottas, Leclerc, Vettel, Ocon, Alonso et Verstappen, avec l'avantage aux Ibères concernant l'usure des pneus. Chez Alpine, l'ordre a été intimé à Ocon de ne pas résister à son coéquipier, et la réticence du Français était évidente.

La course a été relancée pour les 12 derniers tours, et Vettel, chaussé de mediums, s'est fait doubler par les Alpine en tendres ; Alonso s'est ensuite défait d'Ocon et de Bottas. Sainz mettait la pression sur Pérez mais a dû attendre le 63e passage, et le DRS, pour trouver l'ouverture. Il avait alors quatre secondes de retard sur Russell, trois sur Hamilton.

Accidenté en début d'épreuve, Leclerc a emboîté le pas à son coéquipier et doublé Pérez avec l'aide du DRS. Le Mexicain se retrouvait sous la menace d'Alonso et de Verstappen et allait être contraint de céder face à eux également.

Devant, George Russell a parfaitement géré le faible écart qui le séparait de son coéquipier Lewis Hamilton pour remporter sa première victoire en Formule 1, offrant le doublé à Mercedes au passage. Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont classés troisième et quatrième devant Fernando Alonso et Max Verstappen, un résultat aux allures de miracle pour le Monégasque et le Néerlandais vu leurs accidents respectifs en début d'épreuve.

Sergio Pérez a perdu gros dans les derniers tours, septième ; Red Bull a demandé à Verstappen de laisser passer son coéquipier pour lui faire gagner des points face à Leclerc, mais le Néerlandais n'a pas obtempéré. Esteban Ocon, Valtteri Bottas et Lance Stroll ont marqué les derniers points disponibles devant Sebastian Vettel, à qui la neutralisation tardive a également coûté cher.

