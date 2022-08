EL1 - Sainz premier leader, la pluie s'invite

Charger le lecteur audio

Après quatre semaines de pause, Carlos Sainz a dicté le rythme pour la rentrée, à Spa-Francorchamps. Lui et les 19 autres pilotes ayant pris part à la première séance d'essais libres ont pu apprécier les changements effectués sur le circuit belge, qui a noyé de graviers la plupart de ses zones de dégagement et peint la portion asphaltée du Raidillon.

Spa étant un circuit mettant à l'épreuve les unités de puissance, plusieurs équipes ont remplacé des éléments moteur sur leurs voitures pour ce week-end, ce qui a entraîné une pluie de pénalités : Charles Leclerc, Max Verstappen, Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas et Mick Schumacher sont d'ores et déjà assurés de partir en fond de grille.

Les EL1 ont démarré avec une légère inquiétude quant à la météo, le ciel étant couvert et la pluie attendue. Ainsi, les intermédiaires et les slicks ont été retenus pour les tours d'installation, Lando Norris s'étant chargé de signer le meilleur temps provisoire (1'49"712) avec des gommes tendres à bandes rouges. Pierre Gasly était absent, le Français ayant laissé sa place à Liam Lawson dans le cadre du roulage réservé aux rookies. Son compatriote, Esteban Ocon, a quant à lui été touché par un problème de transmission dans les premières minutes.

Max Verstappen, échaudé par un incident dans lequel Nicholas Latifi a été relâché sous son nez dans la voie des stands, a ensuite pris la première position (1'47"456), avec des pneus tendres également. Quelques instants plus tard, le Néerlandais tournait en 1'46"755 et reléguait son plus proche poursuivant, Charles Leclerc, à plus de deux secondes.

Sergio Pérez, en durs, et Lewis Hamilton, en mediums, ont ensuite amélioré la marque du Monégasque, mais ni l'un ni l'autre n'a pu se rapprocher à moins de 1"5 de Verstappen. Il a fallu attendre la tentative d'Alexander Albon en pneus tendres, à la mi-séance, pour que ce soit le cas.

Avec l'amélioration des conditions de piste et le passage aux pneus tendres pour des simulations de relais de qualifications, les chronos sont tombés. Carlos Sainz a amélioré la meilleure marque en 1'46"538, Charles Leclerc ayant échoué à le battre pour 69 millièmes.

Le drapeau rouge présenté à la suite de l'arrêt soudain de Kevin Magnussen, victime d'un problème technique, à la sortie de La Source et l'averse qui a suivi ont toutefois définitivement interrompu les simulations. Sainz a donc hérité de facto du meilleur chrono. L'Espagnol a devancé Leclerc, Verstappen, George Russell et, étonnamment, Lance Stroll et Alex Albon. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton et Sergio Pérez complétaient le top 10.

Grand Prix de Belgique - Essais Libres 1