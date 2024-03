EL3 - Sainz-Alonso-Verstappen, dernier tiercé avant les qualifs

Les conditions pour ce qui est déjà l'ultime séance d'essais de la première manche de la saison 2024 de F1 sont excellentes, avec 20°C dans l'air et 34°C sur la piste. Des températures bien loin de celles qui auront cours lors des qualifications, organisées de nuit, ce qui explique notamment que l'on ne se presse pas vraiment en piste du côté des écuries une fois le feu passé au vert.

Il faut attendre cinq minutes pour voir un pilote prendre la piste, en la personne de Lewis Hamilton, auteur du meilleur temps de la journée de vendredi. Il signe la première marque du jour en pneus tendres (rouges), toujours seul en piste, avec 1'32"733. Il faut attendre encore une demi-douzaine de minutes pour qu'il soit finalement rejoint, par celui à qui il succédera chez Ferrari en 2025, à savoir Carlos Sainz. L'entrée en piste des Ferrari signe le véritablement lancement de la séance.

Au quart d'heure de roulage, Charles Leclerc prend la tête de la feuille des temps, en 1'32"677 (tendres), devancé quelques instants plus tard par la Haas de Kevin Magnussen, en 1'32"440 (tendres), puis l'Aston Martin de Lance Stroll, en 1'32"327. Un peu à l'image de Max Verstappen ce jeudi, Sergio Pérez se plaint de passages de rapports étranges ; le Mexicain, comme son équipier, débute cette séance en pneus durs (blancs), les Red Bull sont les seules F1 dans ce cas-là.

Après 20 minutes de roulage, George Russell abaisse la référence du moment, en 1'31"821 (tendres), avant que Fernando Alonso ne fasse mieux avec 1'31"582. A ce stade de la séance, le meilleur temps signé par Verstappen en durs est à 1"4 du chrono de l'Espagnol, ce qui apparaît très compétitif au vu des écarts communiqués entre les gommes par Pirelli lors des essais de la semaine dernière.

Sainz et Alonso répondent à Verstappen

Un léger panache de fumée blanche est vu s'échappant de la McLaren d'Oscar Piastri peu avant la mi-séance, au moment de sortir du virage 10. Il est d'ailleurs à noter que son équipier Lando Norris a déjà vu une nouvelle batterie et une nouvelle unité de contrôle électronique être installée sur sa monoplace ; ces deux éléments sont limités à deux pour la saison.

La seconde partie de séance débute par des simulations de longs relais en pneus tendres. Toutefois, à un gros quart de la fin, les Red Bull relancent une salve de tours lancés en pneus tendres. Au terme de ces efforts, Verstappen et Pérez se positionnent aux deux premiers rangs, avec 1'31"062 pour le triple Champion du monde, un peu moins de deux dixièmes devant son équipier. Alonso reprend la main en 1'30"965, 0"097 devant la Red Bull #1, indiquant à la radio se sentir "connecté" à la voiture.

À cinq minutes du drapeau à damier et sur une piste désormais à moins de 30°C, Sainz réalise ce qui sera le meilleur temps de ces EL32, en 1'30"824, sans s'emparer du moindre meilleur secteur. Il n'y a par la suite pas d'amélioration significative. Au rang des performances bien moins en vue, les Alpine sont aux 18e et 20e rangs, à 1"3 et plus de la tête.

