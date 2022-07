EL3 - Verstappen riposte avant les qualifications

Charger le lecteur audio

Si Red Bull était en difficulté, c'est manifestement oublié. Max Verstappen devance les Ferrari de plus de trois dixièmes à l'issue de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de France.

Dès son premier tour du jour sur le Circuit Paul Ricard, Max Verstappen a signé un 1'32"837 en pneus mediums, plus rapide que sa référence personnelle du vendredi en tendres, avant d'améliorer en 1'32"808. Les Ferrari sont restées au stand pendant le quart d'heure inaugural, tandis que Lewis Hamilton, relégué à 1,7 seconde de Verstappen, était manifestement stupéfait lorsqu'il a été informé de son déficit.

Les bolides au cheval cabré ont ensuite pris la piste, avec Carlos Sainz en tendres en 1'33"2, tandis que Charles Leclerc roulait en durs – non sans se faire remarquer par un tête-à-queue à haute vitesse au virage 12. Les gommes à bandes rouges ont ensuite été préconisées, sans que le meilleur temps de Verstappen ne soit menacé lors des 50 premières minutes.

Sainz a finalement pris la tête en 1'32"626, ensuite battu par Verstappen en 1'32"272. C'était près de trois dixièmes plus rapide que le meilleur temps du week-end pour les Ferrari, établi par Sainz en 1'32"527 lors des EL2. Rappelons que l'Espagnol sera relégué en fond de grille, en raison de ses nouvelles pièces moteur.

Leclerc accuse plus de six dixièmes de déficit sur son rival pour le titre, alors que Hamilton est le seul autre pilote à moins d'une seconde, et de peu. Il est suivi de près par Sergio Pérez, qui n'est manifestement toujours pas à l'aise, et George Russell. Fernando Alonso place Alpine au septième rang devant l'étonnante Williams d'Alexander Albon, le top 10 étant complété par deux écuries qui ont des évolutions ce week-end, McLaren avec Lando Norris et AlphaTauri avec Yuki Tsunoda.

Grand Prix de France - Essais Libres 3