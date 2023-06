EL3 - Verstappen en tête avant la pluie

Auteur du meilleur temps en EL1 comme en EL2 au Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen a commencé son samedi sur les chapeaux de roue avec d'emblée un 1'13"664 en pneus tendres, déjà deux dixièmes et demi plus rapide que la référence de la veille. Deux dixièmes et demi, c'est l'écart qui le séparait de son coéquipier Sergio Pérez dans ce premier run. Lewis Hamilton était troisième à quatre dixièmes, suivi par Carlos Sainz, Fernando Alonso et George Russell à six dixièmes, les quatre top teams étant ainsi représentés.

Valtteri Bottas était de loin le meilleur des autres pour Alfa Romeo au huitième rang, avec sept dixièmes de déficit – même s'il faut souligner que les Alpine avaient commencé la séance en pneus mediums, contrairement à la concurrence.

Alors que la pluie se faisait menaçante, quelques gouttes apparaissant finalement, Logan Sargeant a perdu le contrôle de sa Williams et a percuté le mur au dernier virage, heureusement ralenti par le bac à gravier. Le drapeau rouge a été agité.

"Il a juste commencé à pleuvoir en arrivant dans ce dernier secteur", a fait savoir Sargeant au micro de F1 TV. "J'étais dans un bon tour, la sensation était bonne. Je suis désolé pour l'équipe. On dirait que la voiture n'est pas trop endommagée, alors j'espère m'en être tiré, j'ai un peu de chance, mais l'équipe a du pain sur la planche. Espérons que l'on pourra reprendre la piste en qualifications."

Il a fallu attendre la seconde moitié de la séance pour revoir une monoplace sur une piste légèrement humide, celle de Lando Norris avec un unique tour en intermédiaires. Ce sont ensuite les Ferrari qui ont été aperçues, pour le plus grand plaisir des fans de Sainz. Tous les autres concurrents ont finalement fait de même, à l'exception de Hamilton. Lance Stroll, lui, s'est fait remarquer par une excursion dans les graviers au virage 5.

Norris a finalement tenté un tour en pneus tendres à sept minutes du drapeau à damier, mais il n'a pu faire mieux qu'un temps de 1'21"621, toutefois plus rapide qu'un 1'23"133 signé par Fernando Alonso au même moment en intermédiaires. Dans le même temps, c'était au tour de Pierre Gasly de sortir de la piste, en l'occurrence au virage 7. Inspirés par Norris, nombre de pilotes ont conclu la séance en tendres, bien que les chronos ne soient pas descendus plus bas que 1'15 pour Nyck de Vries.

Max Verstappen n'a en tout cas pas manqué d'exprimer son mécontentement vis-à-vis des conditions de piste : "Je ne me sens pas vraiment à l'aise d'attaquer dans ces conditions, je pense que c'est du gâchis". Son ingénieur de course lui a répondu : "Tous les autres attaquent. Tu nous dis". Verstappen a rétorqué : "J'en ai rien à foutre que les autres attaquent, ça n'a pas de sens !"

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 3