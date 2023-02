Enjeux 2023 - Ocon et Gasly feront-ils le bien d'Alpine ?

Charger le lecteur audio

Laurent Rossi et le service juridique d'Alpine ont clairement passé la pire trêve estivale possible il y a quelques mois. Ils ont d'abord publiquement déclaré que conserver Fernando Alonso était leur priorité, puis quand ce n'était plus envisageable, ils ont dit vouloir Oscar Piastri. C'est finalement le troisième choix qui s'est matérialisé avec le recrutement de Pierre Gasly.

Toute cette saga contractuelle a été un cauchemar à gérer en matière de communication et n'a pas vraiment été à la hauteur de ce qu'attend une écurie représentant le troisième groupe du marché automobile mondial. Cela dit, ce même groupe avait déjà dû faire face à la saga Carlos Ghosn, donc à côté, une histoire de contrat en F1 est sans doute relativement peu de chose.

Aller chez Alpine est une bonne affaire pour Gasly. Il était en train de stagner chez AlphaTauri et ce changement devrait lui donner un bon coup de fouet et le remotiver. Avec Esteban Ocon, ils semblent bien s'entendre pour le moment, mais il sera intéressant de voir s'ils peuvent mettre leurs problèmes personnels derrière eux une fois qu'ils seront en piste, car leur aversion historique l'un pour l'autre était de notoriété publique.

Les bruits qui nous viennent d'Enstone laissent penser que l'écurie a connu sa meilleure intersaison depuis longtemps en ce qui concerne la planification et la construction d'une monoplace en tenant les délais. L'an dernier, l'unité de puissance était un concept complètement nouveau : un défi qui ne doit pas être sous-estimé et qui a offert de très bonnes performances malgré des carences sur le plan de la fiabilité.

Alpine devrait être l'écurie favorite du milieu de grille, mais sera-t-elle en mesure de venir se mêler occasionnellement à la bagarre pour les trois premières places ? Quand on est l'écurie d'un grand constructeur, ce doit être l'objectif à viser.

Les autres enjeux 2023