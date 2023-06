La F1 ne veut pas "manipuler" le championnat pour ralentir Red Bull

Sur la lancée d'une seconde partie de saison 2022 dominatrice, Red Bull semble avoir déjà bien en main les deux titres mondiaux 2023 alors même qu'à peine un tiers des 22 courses prévues a été disputé. Après sept Grands Prix, Max Verstappen compte en effet 53 points d'avance sur son propre équipier Sergio Pérez et 71 sur le troisième, Fernando Alonso, alors que l'écurie dispose de 135 unités d'avance sur Mercedes.

La lutte pour la victoire ayant rarement été serrée cette saison, d'aucuns craignent que la période d'embellie connue par la discipline en termes de popularité connaisse un coup d'arrêt face au spectre d'une nouvelle domination implacable.

Si le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, admet qu'il serait préférable pour l'intérêt du championnat qu'il y ait une véritable bataille pour la première place, il juge qu'il n'est pas souhaitable que les instances interviennent en imposant des changements de règles en cours de saison dans le but de freiner Red Bull.

Dans le cadre du podcast Beyond the Grid, à la question de savoir si une intervention était envisagée, Domenicali de répondre : "Je pense que ce ne serait pas juste. Ce n'est pas correct parce que nous ne pouvons pas être vus comme faisant partie d'une manipulation. Ce n'est pas correct et ce n'est pas juste. Je n'imagine pas du tout ce genre d'approche."

À l'instar de ce qu'a pu déclarer Verstappen, en route pour son troisième titre en autant d'années, l'ancien directeur de Ferrari estime qu'il vaut mieux, au contraire, stabiliser les règles pour donner une chance aux rivaux de rattraper leur retard. "Je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne approche, [et] également parce que les règles ont été changées il y a peu de temps. En conséquence, ça va se produire, assurément."

Notre objectif devrait être [...] de nous assurer que ces cycles [de domination] soient plus courts à l'avenir. Stefano Domenicali

"La F1 a toujours été une discipline où il y a eu des cycles, où des équipes ont été très dominatrices et ensuite d'autres sont arrivées dans l'équation. Donc je dirais que notre objectif devrait être – si on adopte cette approche stratégique – de nous assurer que ces cycles soient plus courts à l'avenir."

Domenicali souligne par ailleurs que la hiérarchie demeure serrée loin derrière Red Bull. "Je pense que l'écart se situe surtout entre une équipe et les autres. Nous devons prendre en compte le fait qu'ils [Red Bull] ont fait un travail incroyable. Il est vrai que l'écart semble important, mais nous devons être prudents, car nous savons que dans la vie, les choses peuvent changer très rapidement."

"Les autres sont très, très resserrés. Si vous regardez les écarts avec les autres écuries, je pense qu'ils ont fait un travail incroyable, [et cela] doit être récompensé. Comme je l'ai dit, il est clair que l'objectif de ce que nous voulons faire est de s'assurer que ces écarts restent aussi faibles que possible."

"Je suis sûr que les autres équipes cherchent comment rattraper leur retard en matière de développement dans le contexte du plafond budgétaire. Il sera intéressant de voir si la courbe de développement de l'équipe qui est aujourd'hui en tête va ralentir parce que, en fin de compte, elle a fait un meilleur travail à court terme. Ce sera donc très intéressant à voir dans les prochains mois."

Avec Jonathan Noble