La cour d'appel de la FIA répond aux accusations de Briatore

L'affaire des pénalités pour excès de vitesse du Grand Prix de Monaco a pris une nouvelle tournure ce vendredi quand, alors que la Cour d'Appel Internationale de la FIA rendait un verdict invalidant l'annulation des pénalités infligées à Pierre Gasly, Flavio Briatore - le responsable de fait d'Alpine - décidait d'utiliser la conférence de presse officielle qui a suivi pour attaquer l'impartialité de l'un des juges, Filippo Marchino.

Le patron d'Alpine s'en est pris à ce dernier en affirmant sans ambage qu'il était "très lié" à McLaren, l'une des deux écuries, avec Red Bull, qui a saisi la cour d'appel. "L'un des juges était lié à une équipe qui protestait contre nous", a ainsi déclaré Briatore.

"C'est injuste. Normalement, le juge doit être totalement indépendant, et ce juge, qui s'appelle Filippo Marchino, est de nationalité américaine, malgré son nom à consonance italienne."

"Filippo Marchino est un juge. Il a été très agressif pendant l'audience, il se comportait comme un procureur. Et après, nous avons découvert pourquoi il était aussi agressif : il est très lié à McLaren."

Une accusation grave, qui semble cependant s'appuyer sur des éléments indirects, mais qui a forcément secoué le paddock. Si les différents acteurs ont surtout tenu à se renvoyer la patate chaude, les tribunaux de la FIA ont ce samedi officiellement répondu à cette attaque via un communiqué.

Dans celui-ci, ces instances mettent en avant à la fois le processus de sélection des juges, dans lequel les écuries F1 ont voix au chapitre, mais rappelle également que les parties à l'affaire, parmi lesquelles Alpine dans le cas présent, avaient la possibilité de soulever, avant et après l'audience, des réserves concernant la composition du panel de juges ou encore la façon dont l'audience a été menée. Ce que l'écurie n'a visiblement pas fait.

"Les tribunaux de la FIA ont pris connaissance des commentaires publics remettant en cause l'indépendance et l'impartialité des juges composant le collège qui a statué sur l'affaire [Gasly]", peut-on ainsi lire.

"Les tribunaux de la FIA tiennent à préciser que la nomination et la participation des juges dans cette affaire, comme dans toute autre affaire, se sont déroulées conformément aux procédures judiciaires applicables de la FIA et aux pratiques habituelles, qui s'inspirent des normes les plus strictes, telles que les lignes directrices de l'IBA [l'Association internationale du barreau] relatives aux conflits d'intérêts dans l'arbitrage international."

"Tous les juges sont élus par les Assemblées générales de la FIA, certains d'entre eux sur proposition d'un groupe d'au moins cinq écuries de F1, conformément aux statuts de la FIA. Ils sont tous soumis aux exigences d'indépendance et de confidentialité prévues par le Règlement judiciaire et disciplinaire de la FIA, communiquent chaque année leurs déclarations d'intérêts au responsable de la conformité de la FIA et signent une déclaration d'indépendance spécifique pour chaque affaire, en fonction de l'enjeu et des parties concernées, laquelle est notifiée aux parties."

Tant au début qu'à la fin de l'audience, les parties ont été invitées à soulever toute question concernant la procédure ou la composition du tribunal. Aucune ne l'a fait.

"Tant au début qu'à la fin de l'audience, les parties ont été invitées à soulever toute question concernant la procédure ou la composition du tribunal. Aucune ne l'a fait. Aucune objection n'a été soulevée au cours de l'audience concernant la manière dont la Cour a interrogé le témoin ou mené la procédure."

"L'ICA [la Cour d'Appel International] souligne l'importance de constituer des collèges composés de juges issus de contextes culturels et géographiques différents. Cela contribue à garantir que les délibérations et les discussions reflètent la diversité des traditions juridiques, des perspectives et des approches, renforçant ainsi l'équité, l'indépendance, la crédibilité de la procédure et l'accès à un procès équitable."

"La décision d'un tribunal peut prêter à diverses interprétations et commentaires quant à son bien-fondé juridique ; cela est légitime et accepté par tous les juges. La Cour est convaincue du bien-fondé de la procédure et de l'intégrité des juges. Les tribunaux de la FIA restent attachés à l'indépendance et à l'impartialité de leurs juges ainsi qu'à l'intégrité du processus judiciaire."

Ce communiqué est co-signé par Laurent Anselmi (président de la Cour d'Appel Internationale et du Congrès des juges de la FIA), Rui Botica Santos (président du Tribunal International et vice-président du Congrès des juges), Waltraud Wünsch (vice-présidente de la Cour d'Appel International) et Gérard Martin (vice-président du Tribunal International).