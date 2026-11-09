Formule 1 GP de São Paulo

Russell en chute libre : Verstappen lui a pris 90 points en cinq Grands Prix

Russell voit Verstappen prendre l'avantage dans la lutte pour le titre honorifique de vice-champion du monde, alors qu'il reste trois Grands Prix à disputer.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publié: 9 nov. 2026, 13:59

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mercedes envisage de donner "tous les moyens" à George Russell pour décrocher la deuxième place du championnat pilotes, après une série de résultats catastrophiques.

Il reste trois manches à disputer en 2026 – à supposer que les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi se déroulent comme prévu – et pas moins de cinq pilotes peuvent encore prétendre à la deuxième place du championnat : Max Verstappen (279 points), George Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) et Lando Norris (246), après que Kimi Antonelli a décroché son premier titre mondial à Mexico.

Russell traverse une période catastrophique depuis cinq Grands Prix, avec seulement 26 points inscrits, contre 116 pour Verstappen.

Le Britannique a subi une défaillance de son unité de puissance en Malaisie, a abandonné après un accident lors du sprint et écopé d'une pénalité moteur à Singapour, connu un Grand Prix étonnamment médiocre à Austin, rencontré un problème de déploiement de l'énergie au Mexique et fait un tête-à-queue à la sortie des stands alors qu'il était bien placé à São Paulo.

"Je n'ai pas encore réfléchi au championnat pilotes", a commenté le directeur de Mercedes, Toto Wolff, après le Grand Prix de São Paulo, lors duquel l'équipe a décroché le titre constructeurs. "Nous voulons absolument qu'il marque le maximum de points et, avec un peu de chance, qu'il termine deuxième. Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire, mais il est possible que nous mettions tous les moyens en œuvre pour y parvenir."

Mercedes veut aider Russell à se remettre en selle.

Photo de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Le succès de Mercedes à Interlagos était le neuvième titre constructeurs de son histoire en F1 et le deuxième auquel Russell a contribué. Le Britannique avait en effet inscrit trois points lors du sacre des Flèches d'argent en 2020, alors qu'il remplaçait Hamilton au Grand Prix de Sakhir.

Interrogé sur les moyens de remotiver Russell en vue de 2027, Wolff a répondu : "Aujourd'hui, c'est le championnat de George, c'est le titre constructeurs, et il fait partie de l'équipe. Je suis vraiment heureux qu'il puisse savourer ce moment, parce que nous le lui devons."

"Vous savez, il a parfois traversé des périodes très difficiles, et la journée d'hier [samedi] en est un bon exemple. Il a absolument dominé les qualifications sous la pluie et aurait facilement dû décrocher la pole position. Mais ce dernier tour lui a finalement fait perdre cette première place."

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