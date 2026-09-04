Haas et Red Bull apportent des évolutions, Ferrari et Mercedes s'adaptent à Monza

Alors que Monza impose traditionnellement aux équipes de réduire au maximum la traînée, plusieurs écuries profitent du Grand Prix d'Italie pour introduire des évolutions qui dépassent le simple cadre de l'adaptation au circuit.

Haas est l'équipe qui affiche le package le plus conséquent, avec trois évolutions destinées à améliorer les performances aérodynamiques de sa monoplace, qui souffre d'un cruel manque de développement depuis quelques courses.

La VF-26 reçoit notamment un nouveau plancher avant, une carrosserie revue autour des pontons et du capot moteur, ainsi que des modifications au niveau de la suspension arrière. L'ensemble vise à améliorer la gestion des flux et l'efficacité aérodynamique de la voiture.

Red Bull arrive également avec plusieurs nouveautés, dont une nouvelle géométrie du bord du plancher destinée à générer davantage de charge et à améliorer la stabilité aérodynamique, ainsi qu'une nouvelle ailette sur l'extrémité de l'aileron avant pour améliorer le flux vers le plancher.

L'équipe a également apporté deux changements visant à renforcer la fiabilité de la voiture dans les conditions particulières de Monza, au niveau de l'échappement et de la roue arrière.

McLaren inaugurera son aileron arrière rotatif en course ce week-end. Photo de: Alessio Morgese

McLaren et Aston Martin ont elles aussi apporté deux évolutions de performance générale. La MCL40 reçoit notamment son nouvel aileron arrière rotatif à faible traînée, baptisé "H-Wing", qu'elle inaugurera en course ce week-end. Le plancher de la monoplace orange papaye a également été légèrement modifié afin d'améliorer la gestion du flux aérodynamique.

Aston Martin a revu un élément de sa suspension avant et une partie de son plancher afin d'améliorer la charge aérodynamique. Honda a également introduit des "contre-mesures" sur son unité de puissance après avoir détecté un problème de comportement avec la version améliorée apportée à Zandvoort.

Mercedes et Ferrari privilégient les spécificités de Monza

Si la stratégie de Ferrari visait à apporter plusieurs petites évolutions à chaque course, elle est cette fois arrivée les mains vides pour son Grand Prix à domicile, enfin presque.

À l'image de Mercedes et Williams, la Scuderia a principalement privilégié des solutions spécifiques au circuit de Monza, avec des modifications destinées à réduire la traînée et adapter l'équilibre aérodynamique aux longues lignes droites du tracé.

Racing Bulls, Alpine et Cadillac apportent également des nouveautés, avec un mélange de modifications spécifiques à Monza et de développement général. Audi est la seule équipe à n'avoir déclaré aucune évolution pour ce Grand Prix.