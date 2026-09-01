McLaren aura son aileron rotatif à Monza et lui a donné un petit nom !

Après une longue phase de conception puis un test réalisé avant la trêve estivale du côté du Grand Prix de Hongrie, McLaren devrait utiliser son aileron arrière à flap rotatif pour la première fois en séance compétitive à l'occasion du GP d'Italie 2026, qui se déroulera ce week-end à Monza.

L'écurie britannique, qui reste sur deux victoires à Budapest et Zandvoort, a même indiqué que ce dispositif, que Frédéric Vasseur a surnommé "Macarena" chez Ferrari lorsqu'il a été dévoilé - avant d'être introduit en même temps qu'un système similaire chez Red Bull lors du GP de Miami - portait un petit nom.

Pour McLaren, pas de fantaisie dansante ni - au regret de certains - de "McLarena". Non, l'aileron sera nommé "H-Wing". Un clin d'œil au fameux "F-duct" qui avait été utilisé en 2010 par l'écurie, et qui avait alors été baptisé ainsi car l'entrée de ce conduit se situait au niveau de la lettre F de l'un de ses sponsors d'alors, Vodafone, sur l'avant du châssis de la MP4-25 pilotée par Jenson Button et Lewis Hamilton.

Dans le même esprit, sans doute dans un geste moins spontané toutefois, le H-Wing est nommé ainsi en référence au H du sponsor Etihad Airways situé sur l'aileron arrière.

Il faut noter que, si cette pièce sera utilisée pour la première fois en séance compétitive à Monza pour tenter d'améliorer l'efficacité aérodynamique de la MCL40, sa réintroduction pourrait ne pas être signalée dans le document FIA qui sera publié ce vendredi, pour la simple et bonne raison qu'ayant déjà été utilisé et indiqué à l'occasion du GP de Hongrie, il ne s'agira pas d'une "nouveauté" à proprement parler - sauf, bien entendu, si la pièce elle-même a été modifiée entre-temps, ce qui n'est pas à exclure.

McLaren a par ailleurs indiqué que des "évolutions aérodynamiques mineures" seront apportées à Monza, sans préciser exactement ce que cela allait recouvrir. La structure dirigée par Andrea Stella est l'une des plus actives de la saison en termes de développement, avec 38 nouveautés déclarées jusqu'ici en 2026, soit autant que Red Bull et deux de moins que Ferrari, l'équipe la plus active dans ce domaine.

Une livrée modifiée pour les deux prochains GP

Livrée McLaren pour les GP d'Italie et d'Espagne Photo de: McLaren

Ce ne sera pas le seul changement sur la MCL40, dont la livrée sera légèrement modifiée pour célébrer la collaboration avec OKX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, démarrée en 2022.

Les deux entités ont collaboré dans le cadre de plusieurs créations spéciales, notamment la livrée du GP de Singapour 2023, celle rendant hommage à Ayrton Senna à Monaco en 2024 ou encore la décoration rétro des GP de Monte-Carlo et Barcelone 2025.

La livrée "améliorée", comme la qualifie le communiqué, sera également utilisée lors du GP d'Espagne la semaine prochaine, pour la première de la F1 sur le nouveau circuit urbain de Madrid.