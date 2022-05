Lewis Hamilton élu "Pilote du Jour" du GP d'Espagne

Charger le lecteur audio

Alors qu'il était le seul sur une stratégie décalée au moment du départ, en gommes mediums, Lewis Hamilton n'a pas pu en profiter, victime qu'il a été d'un incident de course à la suite d'un contact avec Kevin Magnussen, alors que ce dernier tentait de lui faire l'extérieur au virage 4.

Reparti 19e et avant-dernier après une grande partie du premier tour réalisé avec une crevaison et un passage direct à des pneus tendres, à une trentaine de secondes de son prédecesseur, le septuple Champion du monde a pensé un temps abandonner pour préserver son moteur neuf mais a finalement été inspiré de ne pas le faire. Sa course appliquée lui a en effet permis de remonter progressivement, en profitant de son rythme, d'une usure des gommes maîtrisée et des problèmes devant lui, remonter jusque dans le top 5, avant de s'offrir la quatrième place après un dépassement sur la Ferrari pourtant normalement plus véloce de Carlos Sainz dans les derniers tours.

Toutefois, en toute fin de course, l'ordre donné par le stand Mercedes aux deux W13 de ralentir lui a finalement couté la quatrième position, au profit de l'Espagnol.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Lewis Hamilton - 22,8%

Sergio Pérez - 16,3%

George Russell - 15,7%

Max Verstappen - 11,4%

Fernando Alonso - 6,9%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen Miami Max Verstappen Espagne Lewis Hamilton

