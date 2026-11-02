Formule 1 GP de Mexico

Hamilton reproche à Leclerc sa mentalité "à quitte ou double"

Ferrari a perdu une victoire qui lui semblait promise au Grand Prix de Meixco, à la suite d'un premier tour mouvementé entre ses deux pilotes.

Ed Hardy

Publié: 2 nov. 2026, 15:03

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lewis Hamilton a critiqué l'attitude "à quitte ou double" de son coéquipier Charles Leclerc après que Ferrari a laissé échapper une victoire qui semblait à sa portée au Grand Prix de Mexico de Formule 1.

Le septuple champion du monde s'élançait en pole position sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, avec Leclerc en troisième position. Le Monégasque a toutefois rapidement gagné une place lorsque George Russell a perdu de la vitesse à l'approche du premier virage.

C'est à cet endroit que Leclerc a tenté de dépasser Hamilton par l'extérieur, dans l'espoir de prendre l'avantage à l'intérieur du deuxième virage. Mais il a finalement franchi le vibreur et conservé sa deuxième position.

La bataille s'est poursuivie lorsque Leclerc a de nouveau tenté de dépasser son coéquipier par l'extérieur au quatrième virage. L'espace s'est rapidement réduit et le Monégasque a dû couper par le virage 5 pour éviter le contact, prenant ainsi la tête de la course.

Hamilton s'est alors fait dépasser par Max Verstappen. Le Néerlandais a ensuite récupéré la première place à la faveur de la pénalité de cinq secondes infligée à Leclerc pour son incident du premier tour, ce qui lui a permis de remporter la course.

Le Britannique a finalement terminé deuxième, devant le nouveau champion du monde Kimi Antonelli, tandis que Leclerc a dû se contenter de la quatrième place. Ferrari ne compte ainsi toujours que deux victoires au cours de cette saison 2026.

Le premier tour a été tendu entre pilotes Ferrari.

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Visiblement furieux, Hamilton a déclaré : "Quand j'étais chez Mercedes, j'ai observé les nombreux échanges entre Charles et Carlos [Sainz] lors de plusieurs courses. Ils se sont tellement battus que le pilote qui était devant a pu creuser l'écart, alors qu'ils avaient le rythme pour gagner."

"Mais c'est une chose que cela arrive lorsqu'on se bat pour les quatrième et cinquième places, et c'en est une autre lorsque cela se produit en première et deuxième positions et que l'on perd la victoire. C'est important."

"Il a 28 ans, donc je ne pense pas que ce soit une question d'âge. Je pense que c'est une question de mentalité. C'est comme si c'était 'à quitte ou double : soit je gagne, soit aucun de nous ne gagne'. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Nous devrions faire un doublé."

Les déclarations d'Hamilton font suite à une série de tensions entre les deux pilotes Ferrari ces derniers temps. Tout a commencé à Zandvoort, où le Britannique s'était retrouvé bloqué derrière son coéquipier avant de critiquer l'absence de consignes d'équipe.

Lors de la course suivante, à Monza, Hamilton avait perdu plusieurs positions après avoir été contraint de passer dans les graviers au deuxième virage. Leclerc avait alors reconnu sa responsabilité dans l'incident. Le Britannique estime désormais que des "discussions sérieuses" sont nécessaires.

Le Grand Prix de Mexico a frustré Lewis Hamilton.

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Il ne sait toutefois pas dans quelle mesure cela pourra changer les choses. Après la course au Mexique, Leclerc a expliqué à Sky Sports. "Il y avait un espace et, quand on se bat pour la victoire, je tenterai toujours ma chance. Je ne sais pas ce qui doit se passer maintenant, ni comment nous allons aborder le sujet à notre retour", a déclaré Hamilton.

"Je ne sais pas vraiment comment je veux engager cette discussion. Bien sûr, la frustration est encore présente aujourd'hui. Je suis heureux parce que ce garçon [Antonelli] vient de remporter le championnat, donc je suis partagé : d'un côté, je suis content pour lui, mais de l'autre, je suis vraiment furieux."

"Nous avons perdu des points précieux et, en tant qu'équipe, nous avons travaillé tellement dur. Nous aurions facilement pu signer un doublé aujourd'hui. Nous avions vraiment le rythme pour le faire."

"Nous sommes arrivés dans le quatrième virage en première et deuxième positions. Si nous avions simplement conservé nos places, tout aurait pu arriver pendant la course. Mais lorsque votre coéquipier agit contre vous et que vous perdez ensuite des positions comme ça, c'est forcément difficile."

"Nous allons donc en discuter en privé et cela ne sert pas vraiment à grand-chose d'en dire davantage. Nous n'avons pas de règles de conduite en piste et je ne sais pas si cela changera quoi que ce soit du côté de Charles. Nous devons trouver une solution, mais quelque chose doit clairement changer."

Charles Leclerc et Lewis Hamilton

Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Les propos d'Hamilton s'adressaient également aux membres de l'équipe de Maranello, qui s'apprête à vivre une nouvelle saison sans titre mondial. Ferrari accuse désormais 126 points de retard sur Mercedes, déjà assurée du titre constructeurs.

"Fred [Vasseur] fait de son mieux", a déclaré Hamilton au sujet du directeur de l'équipe, Fred Vasseur. "Fred est venu me parler avant la course et qu'il était nerveux."

"Il voulait simplement que nous... Bien sûr, il souhaite que ses deux pilotes réussissent. De mon côté, si je viens de derrière et que je prends tous les risques, mais que cela finit par nous faire perdre en tant qu'équipe, alors je pense que je dois rendre des comptes, parce que cela a des conséquences pour beaucoup de personnes."

"Mais dans le cas inverse, je suis en tête et ce qui s'est passé était tout simplement inutile. Comme je l'ai dit, je pense que nous aurions facilement pu signer un doublé aujourd'hui. Cela aurait été énorme pour l'équipe et pour toutes les personnes à l'usine qui ont travaillé si dur pour nous apporter ces évolutions."

"Je ne sais pas vraiment ce qui va être fait, parce que jusqu'à présent, rien n'a vraiment changé. Donc, nous verrons."

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