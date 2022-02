Hamilton n'en veut pas à Verstappen après Abu Dhabi

Charger le lecteur audio

La saison 2021 s'est achevée dans la polémique au terme du Grand Prix d'Abu Dhabi. Après une relance de course précipitée pour pouvoir disputer le dernier tour sous drapeau vert, Max Verstappen, armé de pneus plus tendres et plus neufs, a dépassé Lewis Hamilton qui dominait jusqu'ici l'épreuve, s'emparant ainsi de la victoire et du titre mondial.

La controverse a été telle que cette fin d'épreuve a été l'un des sujets de discussion majeur de l'intersaison, déclenchant dans un premier temps une enquête de la part de la FIA, qui a abouti sur la mise en place d'un certain nombre de changements dans le fonctionnement de la direction de course. Plus encore, Michael Masi, qui officiait depuis 2019 au poste de directeur de course, en a été écarté, au profit d'un duo en alternance composé d'Eduardo Freitas et Niels Wittich.

De retour devant les médias à l'occasion de la présentation de la Mercedes W13, après deux mois sans apparition publique, Hamilton a salué ces changements qui vont selon lui dans la bonne direction tout en précisant qu'il attendait des actes pour éviter qu'un tel scénario se reproduise. Interrogé sur sa relation avec le clan Red Bull, et en particulier avec Verstappen, après une fin de saison globalement très tendue, le Britannique a balayé toute animosité et tout ressentiment.

"Cela n'a rien à voir avec Max. Max a fait tout ce qu'un pilote ferait compte tenu de l'opportunité qui lui a été donnée. Et c'est un grand compétiteur, et nous nous battrons à nouveau comme nous l'avons fait l'année dernière, et avec un peu de chance nous nous comporterons... Nous allons évidemment apprendre de nos courses et des expériences vécues l'année dernière tout au long de la saison."

"Mais [je n'ai] pas de problèmes avec lui. Je ne garde aucune rancune envers qui que ce soit – je ne pense pas que ce soit une bonne chose à garder avec soi. Je vais de l'avant, je ne m'attarde pas sur le passé. Et, comme je l'ai déjà dit, je me sens frais, recentré et pleinement concentré. Je n'ai rien qui pèse sur mes épaules, qui me freine cette année. Non pas que c'était le cas l'année dernière, mais je ne veux pas que cette expérience soit l'une d'entre elles."