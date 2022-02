Hamilton sur Abu Dhabi : "Il faut voir de véritables actes"

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton est de retour. Ce vendredi à Silverstone, à l'occasion de la présentation et du shakedown de la Mercedes W13, le Britannique a fait sa première véritable apparition médiatique depuis les événements du Grand Prix d'Abu Dhabi. En décembre dernier, une relance de la course non conforme au règlement après une intervention de la voiture de sécurité avait fait de Hamilton une proie facile pour Max Verstappen, qui lui avait arraché le titre mondial dans le tout dernier tour.

Le septuple Champion du monde s'est alors muré dans le silence pendant de longues semaines, ne s'exprimant ni dans la presse, ni sur les réseaux sociaux. Toto Wolff avait même brièvement évoqué sa crainte que Hamilton puisse claquer la porte de la F1 après un tel dénouement, mais d'après le principal intéressé, il n'en a jamais été question.

"Bien sûr, à la fin d'une saison, on réfléchit. La question est de savoir si l'on est prêt à consacrer le temps et les efforts nécessaires pour être Champion du monde", analyse Hamilton. "Je pense que beaucoup de gens sous-estiment ce qu'être Champion du monde requiert. Il y a de nombreux rouages. Il ne suffit pas de venir piloter la voiture."

"La question est : veut-on sacrifier ce temps ? Croit-on pouvoir se maintenir au niveau actuel ? Il s'agit d'un processus mental normal pour moi. Bien sûr, en l'occurrence, un facteur significatif a pesé. Et je pense qu'en fin de compte, avec un sport que j'ai aimé toute ma vie, il y a eu un moment où j'ai évidemment perdu un peu la confiance dans le système."

"Je suis toutefois quelqu'un de très déterminé en général. Et j'aime me dire que si de tels moments peuvent définir des carrières, je refuse de laisser celui-ci définir la mienne. Je suis donc focalisé sur le fait d'être le meilleur possible et de revenir plus fort."

La FIA a récemment annoncé de nouvelles mesures consécutives à la polémique d'Abu Dhabi : le remplacement de Masi par deux codirecteurs de course et la création d'un système de direction de course virtuelle, similaire à la VAR en football. Cela suffira-t-il à rendre confiance en ce système à Hamilton ?

"La confiance peut évidemment être perdue en un instant", répond le pilote Mercedes. "Mais la gagner, c'est quelque chose qui se construit sur une longue période. Bien que je n'aie pas vu ça venir, la première annonce faite hier est peut-être un premier pas. Mais ça ne change pas forcément tout pour l'instant."

"Il faut voir de véritables actes, et je crois que ça va prendre un peu de temps. Mais je ne suis pas vraiment focalisé là-dessus maintenant. Je consacre absolument toute mon énergie et mon temps à m'assurer d'être meilleur que jamais."

Bien conscient que le mal est déjà fait, Hamilton trouve néanmoins du réconfort dans l'idée qu'un tel scénario ne se reproduise plus.

"Si l'on ne peut pas changer le passé – et rien ne pourra jamais vraiment changer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ni mon avis sur cette situation –, il est bien de voir que la FIA agit pour faire des améliorations. Je pense que mettre les gens face à leurs responsabilités est la clé. Et nous devons utiliser ce moment pour assurer que ça n'arrive plus jamais à quiconque dans ce sport."

"Même tout ce qui a été dit par la FIA, nous en sommes contents. Mais nous devons nous assurer de garder l'œil là-dessus et que ces changements se concrétisent réellement, que les règles soient appliquées avec justice, précision et constance", conclut l'Anglais.

Propos recueillis par Jonathan Noble