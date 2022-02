Hamilton : "Je n'ai jamais dit que j'allais arrêter"

Charger le lecteur audio

Après avoir perdu le titre 2021 sur le fil au Grand Prix d'Abu Dhabi, à la suite de décisions de la direction de course ayant poussé la FIA à ouvrir une enquête, Lewis Hamilton s'est mis en retrait pendant deux longs mois et s'est muré dans le silence. Le mutisme du pilote Mercedes a nourri les rumeurs quant à une possible retraite surprise avant qu'il n'annonce son "come-back" sur les réseaux sociaux au début du mois.

Apparaissant pour la première fois devant les caméras à l'occasion de la présentation de sa nouvelle voiture, la Mercedes W13, le septuple Champion du monde a expliqué que, bien qu'il ait eu besoin de couper pendant un certain temps, un départ de la F1 n'avait jamais été envisagé. Aujourd'hui, le Britannique est gonflé à bloc pour affronter la nouvelle saison avec un nouveau coéquipier.

"Je n'ai jamais dit que j'allais arrêter", a assuré Hamilton. "J'aime faire ce que je fais et c'est un très grand privilège de travailler avec ce grand groupe de personnes. On a vraiment l'impression de faire partie d'une équipe et d'une famille [qui] travaillent vers cet objectif commun. Il n'y a rien de mieux."

"Mais oui… ça a évidemment été une période difficile pour moi et j'avais vraiment besoin de prendre du recul et de me concentrer sur moi-même. J'avais ma famille avec moi et nous avons vécu des moments forts. J'en suis finalement arrivé à un point où j'ai décidé que j'allais attaquer la saison et travailler avec Toto [Wolff] et George [Russell]. C'est super de voir George nous rejoindre avec son énergie. Je peux déjà la sentir dans l'équipe. Je pense que ça va être une super saison."

Hamilton a également précisé que s'il ne s'était pas donné un objectif précis, il était conscient que les membres de l'équipe visaient le titre mondial en 2022. "Au départ, je ne me suis pas fixé d'objectifs pour cette année", a-t-il ajouté. "Je pense que, naturellement, chaque personne au sein de cette équipe a travaillé dans le but ultime de remporter le Championnat du monde, de mettre encore une fois la barre plus haut et de faire quelque chose que personne d'autre n'a fait auparavant."

Des mesures qui sont "des pas dans la bonne direction"

La présentation de la Mercedes W13 a lieu au lendemain de la réponse de la FIA sur la controverse du GP d'Abu Dhabi. Outre la mise à l'écart immédiate du directeur de course Michael Masi, la fédération va mettre en place une salle de contrôle virtuelle (similaire à la VAR dans le football) et va réexaminer les procédures sous régime de voiture de sécurité.

Une annonce bien accueillie par Toto Wolff. "Je pense qu'il est très encourageant de voir que des mesures ont été prises", a indiqué le directeur de l'équipe Mercedes. "Il y a une structure bien plus solide désormais, et une structure de soutien pour le directeur de course. La FIA a indiqué qu'il y aurait une salle de contrôle virtuelle, une technologie de pointe, et que les nouveaux gars seraient en place pour les essais de Barcelone. Je pense que ce sont des pas dans la bonne direction."

