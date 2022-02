Mercedes lève le voile sur sa W13 pour 2022

Charger le lecteur audio

L'écurie octuple Championne du monde en titre a dévoilé son jeu. Mercedes vient de présenter à Silverstone sa nouvelle voiture pour la saison 2022 de Formule 1, baptisée W13 dans la continuité de ses devancières, avec laquelle la marque à l'étoile a bien l'intention de continuer à asseoir son emprise sur la catégorie reine du sport automobile.

Certes, le titre des pilotes lui a échappé de justesse l'an passé au profit de Max Verstappen, et tous les facteurs sont réunis pour mettre Mercedes en difficulté : une nouvelle réglementation technique qui pourrait chambouler la hiérarchie, ainsi qu'un plafond budgétaire de 140 millions de dollars et que les règles du handicap aéro en vigueur depuis l'an dernier.

De quoi sera capable la W13 conçue sous la houlette de James Allison, Chief Technical Officer, et Mike Elliott, directeur technique ? En tout cas, contrairement à nombre de ses rivales, elle n'a fuité... que quelques minutes avant sa présentation. Ainsi, c'est ce matin que l'on a découvert un livrée marquée par le retour des emblématiques Flèches d'Argent, après deux saisons passées avec une parure noire symbolisant la lutte contre les discriminations prise à bras-le-corps par Lewis Hamilton.

"Pour moi, les deux meilleurs moments de l'année sont quand on démarre la voiture pour la première fois, ce qui est arrivé très tôt pour nous en décembre, et quand la monoplace est assemblée", déclare Toto Wolff, directeur d'équipe. "Ces derniers jours, je regardais cet incroyable bolide à l'usine, et le voir désormais avec toute sa carrosserie, c'est excitant. Il est vraiment génial, mais j'espère qu'il le sera quand nous le ferons rouler dans une heure."

Le nouveau bolide piloté par Hamilton et la recrue George Russell, protégé de Mercedes depuis 2017, sera en tout cas en piste dès aujourd'hui à Silverstone pour un shakedown consistant officiellement en une journée de tournage promotionnel, limitée à 100 kilomètres avec des pneus de démonstration. Cela représentera 16 tours de la piste anglaise. Ce roulage pourrait toutefois être perturbé par la tempête Eunice, avec des rafales pouvant atteindre 130 km/h à l'intérieur des terres.

