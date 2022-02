Photos - La Williams FW44 en piste et sous la pluie

Charger le lecteur audio

Après quelques atermoiements et incertitudes, la voici "en chair et en os" : la Williams FW44, nouvelle voiture de l'écurie fondée par le regretté Sir Frank Williams et désormais détenue par le fonds d'investissement Dorilton Capital.

Les premières photos de cette F1 répondant à la réglementation technique 2022 ont été prises lors d'un roulage effectué dans le cadre d'une journée de tournage promotionnel, ce mardi après-midi à Silverstone et dans des conditions pluvieuses. Le pilotes titulaires de l'équipe pour la campagne à venir, Nicholas Latifi (sur les photos) et Alex Albon, étaient présents.

Sur le plan technique, le nez de la monoplace est très bombé par rapport à ce qui a été présenté jusqu'ici, et tombant, ce qui lui donne un look très rétro. Du côté des pontons, c'est une solution type McLaren qui semble avoir été adoptée, en contraste assez net avec les choix faits chez AlphaTauri ou Aston Martin.

Contrairement à ce que pouvait laisser suggérer Jost Capito, le directeur de l'écurie, c'est bien habillée de ce qui semble être à minima une version de la livrée 2022 que la voiture a pris la piste, quelques heures après la présentation de la décoration sur un showcar FOM. C'est seulement la seconde monoplace 2022 vue officiellement en piste jusqu'ici, après l'Aston Martin AMR22 la semaine passée, également à Silverstone. Si Motosport.com vous a par ailleurs révélé ce mardi matin des photos exclusives de l'Alfa Romeo C42 à Fiorano, ces clichés n'étaient pas officiels et montraient une F1 en tenue de camouflage.

Pour rappel, chaque écurie dispose selon le règlement de deux "journées de tournage promotionnel" par saison, leur permettant – avant tout pour des raisons marketing (photos, spots vidéo) – de faire rouler leur monoplace de l'année en cours lors d'une session limitée à 100 km et avec des pneus de démonstration. Dans les faits, les écuries s'en servent généralement (et principalement) pour étrenner leur F1 afin de la déverminer, en essayant de détecter et corriger le moindre problème en préambule des cruciaux tests hivernaux, où perdre du temps de piste peut coûter cher.

Un problème électronique a d'ailleurs retardé le roulage de la FW44, qui était initialement prévu à 14h, heure française, et qui n'a finalement débuté qu'à 15h.

