Haas F1 dévoile les premières images de la VF-22

C'est le coup d'envoi d'une période animée qui nous mènera jusqu'aux premiers essais hivernaux. Ce vendredi midi, Haas a dévoilé ses couleurs pour la saison 2022. Il faudra attendre pour découvrir ce à quoi ressemblera vraiment la VF-22, mais sa livrée est désormais connue. L'écurie américaine a fait le choix, comme les années précédentes, de la révéler à travers des rendus visuels. La réalité de la piste viendra plus tard.

C'est donc sur un concept répondant à la nouvelle réglementation technique, mais sans doute pas définitif, que Haas a décidé d'afficher cette nouvelle robe. Celle-ci fait toujours la part belle à Uralkali, sponsor titre de l'équipe depuis l'arrivée de Nikita Mazepin l'an passé. Débutant en 2021, le Russe fera de nouveau équipe avec Mick Schumacher, les deux hommes sortant d'une saison d'apprentissage difficile au volant d'une VF-21 qui n'avait pas évolué.

"C'est excitant d'être au stade où nous savons que la VF-22 sera bientôt en piste", se réjouit Günther Steiner, directeur de l'équipe. "Nous savons tous de quoi l'équipe est capable, nous l'avons prouvé par le passé, et avec cette nouvelle voiture, née d'un règlement entièrement nouveau et avec une nouvelle équipe de conception en place, je suis convaincu que nous pouvons démontrer à nouveau notre niveau de compétitivité le week-end."

"Il y a eu un effort énorme de la part de tout le monde, et maintenant arrive la partie la plus agréable qui est de mettre la nouvelle voiture en piste et de régler tous les éléments. La saison dernière a été longue mais je suis confiant pour que 2022 nous permette de revenir dans le match avec la VF-22."

Après avoir terminé à la dernière place du championnat constructeurs sans avoir marqué le moindre point, Haas a tout misé sur l'entrée dans cette nouvelle ère et s'y est préparé. Le modèle de l'écurie reste le même que depuis son arrivée en 2016, à savoir un travail en sous-traitance avec Dallara, une collaboration avec Ferrari poussée au maximum de ce que permet le règlement, et une motorisation assurée par la Scuderia. La supervision technique revient à Simone Resta, lui-même passé par Maranello.

"C'est un règlement entièrement nouveau et cette saison nous avons composé une nouvelle équipe pour gérer la création de la VF-22", précise Simone Resta. "Tout le monde n'est pas nouveau mais il y a un bon paquet de personnes qui nous ont rejoints, avec une structure revue désormais en place. Je considère que c'est un grand succès de ce processus. Nous sommes encore au début du projet et il y a une période de transition pour travailler tous ensemble sur la voiture pendant un an, mais si l'on repense au point de départ, cette équipe est déjà un succès."

Pour découvrir la VF-22 "en chair et en os", il faudra patienter jusqu'à la fin du mois. La F1 a rendez-vous à Barcelone du 23 au 25 février pour une première session d'essais hivernaux de trois jours. Une deuxième est ensuite programmée du 10 au 12 mars à Bahreïn, où se tiendra également le premier Grand Prix de la saison, le week-end du 20 mars.

Le ballet des présentations va s'accélérer à partir de la semaine prochaine, quand Red Bull dévoilera mercredi sa RB18. Suivront toutes les écuries au fil des jours, à l'exception peut-être de Williams, qui n'a pas encore annoncé ses plans pour présenter sa monoplace.

