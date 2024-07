Horner défend Verstappen sur son attitude à la radio en Hongrie

Au Grand Prix de Hongrie, l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au 63e tour est venu conclure une course tendue pour le Néerlandais. Cela a tout d'abord commencé au premier virage lorsque le pilote Red Bull a considéré qu'il avait été poussé en dehors de la piste par Lando Norris, avant qu'il ne doive rendre la position à ce dernier, se retrouvant dans l'air sale de la McLaren.

Les messages virulents ont continué tout au long des 70 tours de course, notamment dans sa lutte pour le podium avec Lewis Hamilton. Le triple Champion du monde a regretté les mauvais choix de son équipe et le fait qu'elle n'ait pas su anticiper les undercuts de Mercedes et Ferrari lors des seconds passages au stand, se retrouvant alors en cinquième position au début du dernier relais.

Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull, a expliqué ces échanges par la frustration de son pilote de ne plus voir la RB20 se battre pour la victoire. "Max était frustré, ce que l'on peut comprendre", a-t-il déclaré. "Il a une ligne de communication très directe avec son ingénieur. Donc oui, c'est quelque chose dont ils discuteront entre eux. Je pense que tout le monde comprend que nous devons être plus performants. Et tout le monde travaille dur pour y parvenir. Nous aurons donc toutes les discussions possibles à huis clos."

L'ingénieur de course de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, a fait les frais de la colère du pilote néerlandais, et les messages se sont intensifiés lors des sept derniers tours de piste. Sur son dernier relais, le pilote se montrait très rapide sur ses pneus mediums, se débarrassant de Charles Leclerc avant de s'attaquer à Lewis Hamilton.

À l'entrée du 63e tour, la Red Bull a tenté un dépassement à l'intérieur de la Mercedes mais a bloqué ses roues alors qu'Hamilton entamait son virage. Les deux monoplaces se sont alors percutées, sans conséquences pour Hamilton qui a poursuivi sa course pour prendre la troisième place. Quant à Verstappen, parti au large, il n'a pu finir sa course qu'à la cinquième position tandis que cela a permis à Charles Leclerc de se hisser au pied du podium.

VIDÉO - L'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au GP de Hongrie

Pour couronner une épreuve sous haute tension de l'écurie Red Bull, un message à la radio de l'ingénieur de course de Verstappen en réaction à une intervention du pilote indiquant que Hamilton avait bougé au freinage, a été sujet à diverses interprétations.

"Je ne vais même pas entrer dans une bataille radio avec les autres équipes, Max. Nous allons laisser les commissaires faire leur travail. C'est puéril de faire ça à la radio, Max, c'est puéril", a dit Gianpiero Lambiase.

Cependant, Christian Horner est venu tout de suite désamorcer la situation en déclarant que le message entendu à la radio n'était, en réalité, pas destiné au triple Champion du monde.

"Non, je pense que GP [Gianpiero] ne faisait pas référence à Max. Je pense qu'il faisait référence à d'autres personnes à la radio qui se plaignent des pénalités. Je ne pense donc pas que la référence de GP à ce moment-là concernait Max. D'autres se plaignent évidemment de pénalités, parce que les commissaires écoutent aussi la radio."

Et d'ajouter : "Écoutez, ils sont ensemble depuis huit ans et il y a des choses que nous aurions pu mieux faire dans la course aujourd'hui, mais c'est quelque chose dont nous parlerons en tant qu'équipe."