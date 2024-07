Les équipes rejettent le nouveau barème de points F1

La Commission F1, instance qui réunit toutes les parties prenantes de la discipline afin de discuter et de prendre des décisions au sujet de la réglementation, s'est réunie ce mardi à Londres. Un bilan a été fait en fin de journée sur les décisions prises, certaines concernant des points discutés auparavant. Pour rappel, leur entrée en vigueur est soumise à ratification par le Conseil Mondial du Sport Automobile, même si cette dernière est souvent une simple procédure de validation.

La barème de point F1 n'évoluera pas

"Il a été convenu à l'unanimité de ne pas modifier la répartition des points du championnat (telle que décrite aux articles 6.4 et 6.5 du Règlement Sportif) à la suite d'une récente proposition visant à envisager d'étendre l'attribution des points au-delà de la dixième place lors d'un Grand Prix", peut-on ainsi lire dans le communiqué publié sur le site de la FIA.

Plus tôt dans l'année, dans une période où la hiérarchie semblait bien plus figée que ces derniers mois, des discussions ont eu lieu en F1 pour potentiellement augmenter le nombre de voitures récompensées par des points à l'arrivée des Grands Prix. L'idée était en effet de récompenser les 12 premiers pilotes (contre dix actuellement) pour offrir plus d'opportunités aux petites structures sans toutefois modifier l'ampleur des points donnés aux meilleures écuries.

Cette proposition semblait bénéficier d'un certain soutien au printemps et ne faisait pas l'objet d'une franche opposition, même si la discussion avait finalement été repoussée afin de procéder à une analyse approfondie. Depuis, la Formule 1 a connu sur le plan sportif une vraie évolution avec désormais plus d'écuries qui se battent pour la victoire et des structures moins huppées qui parviennent régulièrement à marquer des points.

Les F1 vont peser 2 kg de plus en 2025

Les pilotes dans l'attente de la pesée au GP du Japon.

"Le poids minimum pour le pilote passera de 80 kg à 82 kg dans l'intérêt de son bien-être. En conséquence, le poids minimum - la masse de la voiture, sans carburant - passera de 798 kg à 800 kg pour 2025."

La barre des 800 kg de poids minimum pour les Formule 1 sera donc atteinte en 2025, avec deux kilos ajoutés dans le cadre du poids minimum lié au pilote. Cette limite de 80 kg pour le pilote (avec un lest placé au niveau du baquet si le pilote est en dessous de ce poids) avait été introduite il y a quelques années pour tenter de stopper la course effrénée à la perte de poids et ses dangers pour la santé, souvent imposée par les écuries pour tenter d'optimiser la masse des monoplaces.

Cette nouvelle hausse de poids, justifiée par des raisons de santé des sportifs alors que la question du poids des monoplaces est plus présente que jamais (comme en témoigne la multiplication des parties non peintes sur les F1 actuelles), interviendra dans la dernière saison avant une baisse drastique du poids minimum des monoplaces. En effet, dans le cadre de la révolution technique de 2026, les écuries devront a priori tenter de s'approcher d'un poids minimum de 768 kg.

Neuf jours d'essais hivernaux en 2026

"Le programme d'essais de pré-saison 2026 comprendra neuf jours d'essais, répartis sur trois rendez-vous."

Alors que les essais hivernaux sont depuis quelques années réduits à leur plus simple expression, avec par exemple seulement trois journées à Bahreïn en préambule de la saison 2024, l'avant-saison 2026, qui marquera l'entrée dans une nouvelle ère technique mais aussi sportive (avec l'arrivée d'Audi et le premier moteur Red Bull Ford), sera plus copieuse avec trois sessions d'essais prévues pour un total de neuf jours de roulage.

Des discussions en bonne voie pour 2026

Le concept de F1 2026 présenté par la FIA.

"Les objectifs stratégiques globaux du Règlement 2026 ont été réitérés en précisant que l'objectif principal est de parvenir à des courses rapides et serrées qui continueront à engager et à enthousiasmer les fans. Une mise à jour a été apportée sur les échéances du Règlement 2026 couvrant les questions techniques, sportives, financières et environnementales et sur le fait que la collaboration en cours menée par la FIA avec toutes les équipes était sur la bonne voie pour atteindre les objectifs et aller dans la bonne direction pour la finalisation du règlement. Après d'autres discussions au cours des prochains comités consultatifs techniques et sportifs, une mise à jour du règlement 2026 relative aux réglementations sportives et techniques sera présentée lors du Conseil Mondial du Sport Automobile du 17 octobre. Une réunion extraordinaire de la Commission F1 aura lieu le 2 octobre pour discuter des questions relatives à 2026."

Ici, il s'agit moins de mesures concrètes que de signaler qu'après les doutes suscités par la publication des grandes lignes de la réglementation technique par la FIA, les discussions sur le sujet sont toujours en cours afin d'arrêter une version qui efface le plus d'inquiétudes, notamment en lien avec la question de l'aérodynamique active ou encore de l'augmentation de la part électrique des moteurs.

Les congés maternité/paternité toujours exclus du plafond budgétaire

"Il a été confirmé que les coûts liés aux congés maternité/paternité, aux congés maladie et aux activités de divertissement des équipes devraient rester exclus du périmètre du plafond des coûts."

Comme nous vous le rapportions en mai dernier, l'un des points de crispation des discussions sur le Règlement Financier (qui établit le cadre du plafond de dépenses en F1) était la volonté d'inclure dans la limitation des frais certaines dépenses liées au personnel qui en sont jusqu'ici exclues. Il était déjà clair, selon nos informations de l'époque, que ces propositions allaient être revues pour l'avenir, ce que la Commission F1 confirme donc ce mardi.