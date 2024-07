Vandoorne va mener des tests Pirelli avec Aston Martin à Spa

Stoffel Vandoorne pilotera pour la première fois l'Aston Martin F1 à l'occasion de deux journées de test Pirelli, qui se tiendront les 30 et 31 juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps, peu après le Grand Prix de Belgique.

Vandoorne, qui a été nommé pilote de réserve et de développement pour Aston Martin F1 en 2023 - avec Felipe Drugovich -, prendra la piste au volant de l'AMR24 pour la première fois à cette occasion, après avoir principalement œuvré dans le simulateur Aston à Silverstone depuis le début de la saison.

"Je suis impatient de piloter l'AMR24 pour la première fois à Spa", se réjouit Vandoorne. "C'est toujours spécial de revenir au volant d'une voiture de Formule 1, et encore plus spécial de le faire sur mon circuit à domicile. Dans le cadre de ces essais officiels, nous utiliserons différents composés de pneus et différentes structures afin de fournir à Pirelli un retour d'informations."

"Avec des virages à haute et basse vitesse, le circuit fournit une diversité utile de points de données, et il y a généralement de grandes chances de rouler par temps de pluie."

Avant Aston Martin, Stoffel Vandoorne - qui compte 42 départs en Grand Prix entre 2016 et 2018 -, avait officié en tant que pilote de réserve pour l'écurie Mercedes, de 2019 à 2022. Durant cette période, il avait également mené des tests avec les écuries Racing Point et McLaren, dans le cadre du partenariat de ces deux équipes avec Mercedes.

Champion de Formule E en 2022 avec Mercedes toujours, il est passé en Endurance en 2023, et fait partie depuis de l'effectif de Peugeot en WEC sur l'une des deux 9X8.