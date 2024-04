Hülkenberg très critique de la manœuvre d'Alonso à Melbourne

Si Fernando Alonso a reçu le soutien inconditionnel de son écurie, mais également celui de certains pilotes ou anciens pilotes comme Damon Hill, d'autres ne sont pas convaincus par sa manœuvre du Grand Prix d'Australie face à George Russell. C'est le cas de Nico Hülkenberg, qui se montre particulièrement critique et partage ainsi le point de vue des commissaires de Melbourne. Ces derniers avaient pénalisé le double Champion du monde, estimant qu'il avait "piloté d'une manière qui était au moins potentiellement dangereuse", en dépit de l'absence de contact avant la sortie de piste de son adversaire britannique.

"Mon avis, après avoir tout vu, c'est que la tactique de Fernando ne m'a pas franchement impressionné", explique le pilote allemand dans le paddock de Suzuka. "Melbourne est un peu un circuit urbain. C'est assez étroit, on aborde le virage à 260 ou 270 km/h et la sortie est en aveugle. Si, pour une raison ou une autre, le système de drapeaux avait mis du temps et que l'un d'entre nous avait percuté George, l'issue aurait été très différente. Donc même si c'est une tactique assez courante en F1, je pense que c'est le mauvais virage pour le faire, avec cette vitesse et une sortie en aveugle. Ça a engendré une situation assez dangereuse."

"Ce que je ne comprends pas non plus c'est que juste après, il [Alonso] parle à la radio de problèmes d'accélérateur, coincé ou pas coincé. Mais plus tard, il n'en parle plus. Il se contente de dire que c'est une tactique habituelle. Donc ça ne colle pas et il semble avoir changé d'avis."

Nico Hülkenberg s'attend évidemment à ce que cet incident survenu à Melbourne soit abordé vendredi à Suzuka lors du traditionnel briefing des pilotes. Le pilote Haas estime également que la sécurité de l'enchaînement des virages 6 et 7 sur l'Albert Park mériterait d'être repensée.

"Comme je l'ai dit, je pense que c'est le mauvais virage, la mauvaise vitesse [pour une telle tactique]", répète-t-il. "Je pense aussi que le changement de vitesse, la décélération, a provoqué un delta assez important. Et c'est facile de surréagir, de perdre l'arrière de la voiture, ce qui est arrivé à George."

"Naturellement, on a déjà vu [des choses] dans ce virage l'an dernier, ainsi qu'avec Alex [Albon] qui est sorti à cet endroit, et la barrière renvoie la voiture sur la piste. Je suis sûr que l'on doit étudier ça et changer quelque chose à cet endroit, car ce n'est vraiment pas une bonne chose d'arriver dans ce virage et d'y voir une voiture au milieu de la piste."