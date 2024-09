Leclerc : "S'il y en avait deux à choisir..."

Après avoir remporté pour la première fois son Grand Prix à domicile à Monaco plus tôt dans la saison, Charles Leclerc se retrouve à nouveau sur la plus haute marche du podium. Mais cette fois-ci, sur les terres de son équipe Ferrari. À Monza, Charles Leclerc a signé le septième succès de sa carrière, devançant les deux McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris. Et de quelle manière !

Quatrième sur la grille, le pilote Ferrari a tout d'abord gagné une place grâce au tout-droit de Russell, obligé de prendre l'échappatoire. La bataille entre les deux McLaren à la seconde chicane lui a permis de prendre le meilleur sur Norris, avant de se maintenir dans la zone DRS de Piastri.

Lors de la première salve d'arrêts aux stands, Leclerc s'est fait piéger par l'undercut de Norris qui a pu récupérer sa seconde position. Relégué à la troisième place, Leclerc a dû attendre le second arrêt précoce de Norris puis celui de Piastri pour prendre la tête de la course. Le pilote Ferrari, sur une stratégie à un arrêt, n'a ensuite plus lâché les commandes de la course jusqu'au drapeau à damier, s'imposant pour la seconde fois de la saison.

Alors que l'on pensait qu'un second arrêt était prévu de la part de Ferrari, Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie italienne, a confié au micro de Canal+ que cette stratégie à un arrêt avait été prévue dès le départ. Des propos que le pilote monégasque a confirmé au micro de la chaîne française.

"Honnêtement, c'était notre stratégie de base", affirme Leclerc au micro de Canal+. "Après on a vu, surtout sur les Red Bull, qu'il y avait du graining et qu'elles ont eu du mal, alors elles se sont dirigées très rapidement vers une stratégie à deux arrêts. On s'est donc dit que deux arrêts c'était peut-être mieux."

"Mais finalement, j'ai fais un bon job sur les pneus avant en restant derrière Norris. C'était vraiment ces pneus là qui nous limitaient. Norris est entré aux stands, j'ai poussé, j'ai rattrapé un tout petit peu Piastri vers la fin parce qu'il commençait à avoir du mal avec son avant gauche, et je savais que je devais continuer à pousser pour avoir au moins la liberté de faire ce que l'on voulait.

"Quand il s'est arrêté, j'ai pris beaucoup plus d'adhérence que ce dont je pensais, avec lui devant j'avais un peu de mal, beaucoup de sous-virage. Mais dès qu'il est parti, on a réussi à reprendre de la performance donc c'était une bonne surprise et après on a réussi à gérer la course jusqu'à la fin."

Cette victoire vient conclure une série de trois podiums consécutifs en Belgique, aux Pays-Bas et ce week-end en Italie pour Charles Leclerc. C'est la seconde fois que le pilote monégasque s'impose à Monza, la dernière fois remontant à il y a cinq ans, en 2019, lors de sa première saison avec la Scuderia Ferrari. Cette année, il s'agit du deuxième succès de Charles Leclerc après Monaco en début de saison, comme un symbole.

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ce sont des sensations qui sont uniques", déclare Charles Leclerc, félicité par Daniel Ricciardo au micro de Canal+. "Entre Monaco et Monza, ce sont les deux courses qui m'ont fait rêver depuis tout petit. S'il y en avait deux à choisir, je ne pouvais rêver mieux. Mais une saison, c'est plus que deux courses. Elle a été faite de hauts et de bas mais je dois dire que lors des dernières courses, on a plutôt bien bossé en tant qu'équipe. On a amené des évolutions ici qui ont plutôt bien fonctionné."

"Ça ne veux pas forcément dire que l'on jouera la victoire tout le temps, mais ça nous a aidé à gagner cette course aujourd'hui", continue Leclerc, cette fois-ci interpellé par Pierre Gasly. "Je pensais que la première fois serait plus spéciale, quoi que je ne savais pas si une deuxième fois allait arriver, mais je peux confirmer que c'est toujours aussi spécial. Avec tous les fans et les tifosis qu'il y a en piste, c'est juste exceptionnel."