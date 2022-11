Lewis Hamilton élu "Pilote du Jour" du GP de São Paulo

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix de São Paulo a été agité pour Lewis Hamilton, mais le pilote Mercedes peut se consoler avec un nouveau podium et le titre de "Pilote du Jour". Deuxième sur la grille, Hamilton s'est accroché avec Max Verstappen en début de course, perdant dans l'affaire plusieurs éléments aéro et plusieurs positions.

Le septuple Champion du monde est ensuite parvenu à retrouver les avant-postes grâce à de nombreux dépassements, et a même menacé George Russell pour la victoire !

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen Miami Max Verstappen Espagne Lewis Hamilton Monaco Sergio Pérez Azerbaïdjan Lewis Hamilton Canada Charles Leclerc Grande-Bretagne Sergio Pérez Autriche Mick Schumacher France Carlos Sainz Hongrie Max Verstappen Belgique Max Verstappen Pays-Bas Max Verstappen Italie Nyck de Vries Singapour Sergio Pérez Japon Sebastian Vettel USA Sebastian Vettel Mexico Daniel Ricciardo São Paulo Lewis Hamilton

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)