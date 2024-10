McLaren "a laissé filer de la performance" en qualifications

McLaren semblait être la seule écurie à pouvoir mettre des bâtons dans les roues de Ferrari ce week-end à Mexico. Toutefois, c'est Carlos Sainz, auteur de deux tours "presque parfaits", qui partira en tête du Grand Prix ce dimanche, suivi de Max Verstappen et Lando Norris.

Bien que le Britannique n'ait pas réussi à aller chercher le meilleur temps, il s'élancera de la deuxième ligne, très loin de son coéquipier, Oscar Piastri, sorti dès la Q1 et 17e sur la grille de départ. Andrea Stella, le directeur de McLaren, n'est pas satisfait de l'exécution de ces qualifications et estime que l'équipe n'a pas maximisé les performances de la MCL38 ce samedi.

"Dans l'ensemble, je dirais que la voiture était compétitive lors de cette séance de qualifications et qu'elle était en mesure de décrocher la pole position, même si Carlos a placé la barre un peu plus haut en Q3", a déclaré l'Italien.

"Nous sommes tous encouragés par les bonnes performances de la voiture, mais en même temps, du point de vue de l'exécution, nous avons laissé filer un peu de performance derrière nous, en particulier avec Oscar en Q1, où il a eu un tour supprimé et a manqué [la Q2 et la Q3]. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour revenir dans les points."

Oscar Piastri et Lando Norris lors des qualifications du GP de Mexico. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

À la fin de la première séance de qualifications, Piastri était en danger en 15e position. L'Australien a inscrit un premier chrono qui l'a à peu près mis à l'abri, avant de voir son tour supprimé après être sorti des limites de la piste. Le pilote McLaren a ensuite signé un second temps sur le même train de pneus, qui n'a cette fois pas été suffisant pour l'emmener en Q2.

"Je suis juste sorti de piste dans le virage 12, je me suis retrouvé sur le vibreur, et c'est tout", a déclaré Piastri à Sky Sports F1. "Mon tour était largement suffisant, c'est donc très frustrant de faire cette erreur. J'ai perdu environ une seconde. C'est un circuit délicat. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit dû au fait qu'il soit difficile. C'est juste que j'ai fait une très mauvaise erreur, et c'est tout."

La sortie de Piastri en Q1 fait écho à celle de son coéquipier Lando Norris l'année dernière, lorsque ce dernier avait vu son meilleur tour supprimé en raison des limites de la piste et avait été contraint de s'élancer depuis le fond de grille.

Qualifié en 19e position - et parti 17e en raison de certains pilotes pénalisés - Norris a pu terminer la course en cinquième position. Une remontée qu'espère imiter Piastri dimanche après-midi : "Nous avons eu une position similaire pour Lando l'année dernière, alors je vais m'assurer de faire mes devoirs sur la façon dont il s'est frayé un chemin dans le peloton et essayer de faire la même chose", a-t-il ajouté.

Piastri s'élancera à l'arrière du peloton aux côtés de Sergio Pérez, qualifié 18e. Le Mexicain aura à cœur de suivre le pilote McLaren dans sa remontée devant ses fervents supporters, au milieu d'un nouveau week-end difficile pour le pilote Red Bull, sous pression.

Avec Filip Cleeren