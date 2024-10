Sainz valide son regain de forme avec 2 tours "presque parfaits"

Forcément moins en vue que son équipier vainqueur à Austin, Carlos Sainz avait néanmoins livré une très solide prestation lors du Grand Prix des États-Unis, conclu à la deuxième position après avoir notamment réussi l'undercut sur Max Verstappen. À Mexico, l'Espagnol a confirmé sa forme du moment en signant la pole position sans coup férir, estimant avoir été l'auteur en Q3 de deux tours "presque parfaits".

"Je suis très heureux, j'ai réalisé d'excellents tours", a-t-il expliqué à sa sortie du cockpit. "Vous savez, très souvent au Mexique, on a l'impression de ne pas pouvoir mettre un tour bout à bout, et c'est extrêmement difficile [d'y parvenir] avec le niveau de glisse qu'il y a. Mais aujourd'hui, honnêtement, mes deux tours de Q3 étaient pratiquement identiques, presque parfaits, [...] deux tours vraiment solides en Q3 pour signer la pole. Je suis très heureux, car ce n'est normalement pas le cas au Mexique, où le circuit est très difficile."

Interrogé sur sa forme du moment, Sainz confirme qu'il ressent avoir passé un cap, notamment dans la préparation des tours lancés : "Oui, depuis Austin, nous semblons avoir fait un pas en avant, surtout de mon côté, en qualifications, en essayant de trouver quelque chose de plus au niveau du tour de sortie et de la préparation des pneus. Il semble que nous allions dans la bonne direction. Évidemment, j'ai hâte de finir le travail demain, mais au moins la pole position d'aujourd'hui, je la prends parce qu'elle démontre des progrès et des tours vraiment solides."

Reste à savoir si la pole ne sera pas un cadeau empoisonné dans la longue pleine charge qui mène les pilotes de la grille au premier freinage. Toutefois, au-delà de cette question, Ferrari dispose, avec les mauvaises qualifications d'Oscar Piastri (17e) et de Sergio Pérez (18e), d'une chance en or de reprendre de gros points à McLaren et Red Bull chez les constructeurs.

"[Inscrire beaucoup de points pour l'équipe] est notre priorité numéro un. Tout d'abord, ramener les deux voitures à la maison, mais surtout [les points attribués] si l'on gagne la course. Ces sept ou huit points supplémentaires que l'on obtient lorsque l'on gagne sont importants pour l'équipe au niveau des constructeurs. Alors oui, j'ai hâte, je veux garder cette première place dans le premier virage et, à partir de là, j'espère que notre rythme de course sera assez bon pour gagner."

