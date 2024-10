Sorti dès la Q1, Ocon a vécu "une séance difficile de plus"

Esteban Ocon semblait disposer, après les premiers essais libres du Grand Prix de Mexico 2024 de F1, d'une Alpine un peu plus à sa main qu'à Austin. L'A524 du vainqueur du GP de Hongrie était pour la première fois dotée, au Mexique, des évolutions dont disposait Pierre Gasly aux États-Unis.

Toutefois, cela n'a pas permis de produire un meilleur résultat dans l'exercice du tour chronométré, au contraire, puisqu'Ocon a été sorti dès la Q1 alors qu'il avait atteint la Q2 au Texas.

Sans surprise, le Normand était déçu au micro de Canal+ au moment d'analyser cette courte séance : "Une séance décevante, c'est sûr. On a clairement eu beaucoup de problèmes avec la voiture pendant cette séance, elle ne se comportait pas comme en EL1, et même [pas comme en] EL2, donc il y a clairement quelque chose qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Il faut que l'on comprenne pourquoi et c'est décevant, c'est clair, de se qualifier si mal. Une séance difficile de plus."

Cette 19e place sur la grille, entouré de quelques gros bras puisqu'Ocon sera devancé sur la grille par la Red Bull de Sergio Pérez et la McLaren d'Oscar Piastri, le place forcément en situation délicate en vue de la course même s'il veut positiver en se souvenant de l'édition 2023 de l'épreuve, lors de laquelle il s'était élancé du 15e rang et avait terminé 10e pour prendre le dernier point en jeu.

"L'année dernière, on ne s'était pas bien qualifié non plus et on avait fini dans les points, donc tout peut se passer ici en course, on l'a vu par le passé", a-t-il ajouté. "On va essayer de faire une bonne course demain et maximiser le potentiel de la voiture."

De son côté, Pierre Gasly s'est de nouveau hissé en Q3 et a signé le huitième temps, après avoir réalisé le septième la semaine passée du côté d'Austin.