Formule 1 GP du Qatar

McLaren réclame des "consignes claires" à Pirelli pour le Grand Prix du Qatar

Les pilotes ne pourront pas effectuer plus de 27 tours par relais en course, ce dimanche au Grand Prix du Qatar.

Ed Hardy Ronald Vording

Publié: 29 nov. 2026, 11:29

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a réclamé des "consignes claires" de la part de Pirelli, le manufacturier pneumatique de la Formule 1, après que celui-ci a confirmé qu'il ne réduirait pas la limite de tours par relais imposée au Grand Prix du Qatar.

Les pilotes sont limités à des relais de 27 tours maximum lors de la course de dimanche sur le circuit de Losail, soit deux de plus que la limite fixée en 2025 pour cette épreuve disputée sur 57 tours.

Cette restriction s'explique par une usure particulièrement importante des pneus sur ce circuit très exigeant. Lors des essais libres de vendredi, Pirelli a même constaté des cas d'"usure de 100% après seulement 15 tours lors des simulations avec beaucoup de carburant".

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Une réduction de la limite a donc été évoquée. Mais, alors que la dégradation des pneus s'est également révélée plus importante que prévu, Pirelli estime que cette situation devrait inciter les équipes à effectuer leurs arrêts plus tôt. Une analyse qui ne convainc pas totalement Stella.

"Ce qui est intéressant au Qatar, c'est que sur d'autres circuits, il existe un mécanisme d'autorégulation : on perd de la gomme et du temps au tour. Ici, on perd de la gomme, mais les chronos restent corrects", a expliqué l'Italien après les qualifications de samedi.

"Les équipes sont donc incitées à rester en piste pour des raisons stratégiques. Mais cela signifie qu'elles utilisent des pneus dont l'état s'éloigne des conditions normales, avec très peu de gomme restante."

Andrea Stella

Photo de: Ryan Pierse / Getty Images

L'une des principales raisons tient au fait que Losail est un circuit particulièrement lisse, contrairement à environ cinq autres tracés à fort appui aérodynamique du calendrier – Monaco, Budapest, Zandvoort, Sepang et Singapour –, où aucune limite de tours n'est imposée.

Stella a révélé que McLaren discutait donc avec Pirelli de la stratégie à adopter pour le Grand Prix, car "aucune équipe n'a poussé ses pneus aussi loin en essais libres que ne le suggère cette limite". "Pour être clair, nous ne faisons pas pression sur Pirelli", a-t-il ajouté. "Nous ne disposons pas des informations nécessaires ni des compétences techniques requises."

"Nous respectons donc le fait que les pneus sont leur produit, géré en collaboration avec la FIA. Nous demandons simplement à Pirelli de fournir des consignes claires concernant l'utilisation de pneus qui présenteront localement une usure très importante, mais dont les performances au tour peuvent rester suffisamment bonnes pour qu'une équipe décide, d'un point de vue stratégique, de rester en piste."

"Lorsqu'on exploite une Formule 1 et que l'on définit des limites et des spécifications pour encadrer son fonctionnement, on dispose normalement de certaines mesures, comme les températures et les pressions. On peut alors s'appuyer sur ces mesures et sur des données quantitatives pour prendre des décisions."

"Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser les pneus, on ne dispose pas du même niveau de détail pour se dire : nous observons ceci, donc nous prenons telle décision. Par conséquent, puisque nous ne sommes pas les experts, nous demandons simplement à Pirelli de fournir des consignes claires à toutes les équipes, afin qu'elles disposent de critères pour définir leur stratégie, par exemple."

George Russell (Mercedes)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Stella s'inquiète notamment du fait que cette situation ait favorisé Mercedes, qui a jusqu'ici dominé toutes les séances du week-end avec des doublés. En qualifications, George Russell, auteur de la pole position, a devancé de 0"480 Lando Norris, troisième pour McLaren.

La W17 excelle à haute vitesse et, puisque le revêtement est particulièrement lisse, aucun autre facteur ne vient limiter son exploitation. Mercedes peut ainsi trouver les réglages optimaux.

C'est pourtant un exercice dans lequel l'écurie a éprouvé des difficultés depuis l'introduction de ses évolutions en Malaisie. Elle n'a remporté qu'un seul des six Grands Prix disputés depuis, mais a décroché son neuvième titre constructeurs sur cette période.

"Nous avons constaté une certaine variabilité en matière de compétitivité selon les circuits, les tracés et les exigences des pistes sur lesquelles nous nous sommes rendus récemment. Mais je pense que ce circuit favorise très clairement les voitures qui disposent du meilleur appui aérodynamique dans les virages à moyenne et haute vitesse", a déclaré Stella.

"Je dirais que Mercedes semble avoir la voiture qui génère le plus d'appui aérodynamique. Certaines des limites qu'ils ont évoquées concernant leur fenêtre de fonctionnement semblent pouvoir être atténuées ici, probablement parce que la piste est très lisse et qu'il est possible de rouler avec des réglages très rigides, ce qui réduit la plage de hauteur de caisse."

"Je pense donc qu'il s'agit d'un circuit extrêmement sensible à l'appui aérodynamique, mais qui offre aussi des possibilités pour faire fonctionner une voiture dans sa fenêtre de performance optimale."

Dario Marrafuschi, directeur de Pirelli Motorsport, estime qu'une stratégie tendres-médiums est idéale pour la course. Toutefois, en cas de "neutralisation précoce", le composé dur devrait entrer en jeu.

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