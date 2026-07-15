Mercedes confirme sa stratégie d'évolution face à la résurgence de Ferrari

Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste chez Mercedes, a prévenu que l'équipe de Brackley était confrontée à une menace croissante de la part de Ferrari et de Red Bull, qui sont en pleine montée en puissance grâce à leurs évolutions.

S'exprimant à l'issue du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, où George Russell a réussi à décrocher la deuxième place tandis que son coéquipier Kimi Antonelli a subi le détachement d'un élément aérodynamique qui a gâché sa course, Shovlin a souligné les progrès réalisés par les rivaux de Mercedes au cours des derniers Grands Prix.

"Après l'Autriche, nous pensions que Red Bull allait être très rapide. Ferrari semblait clairement rapide. Mais nous devons avant tout nous concentrer sur nous-mêmes, veiller à bien travailler et à permettre à la voiture d'atteindre la ligne d'arrivée en toute fiabilité", a déclaré Shovlin lors du dernier épisode de l'émission "Nu Silver Arrows Radio Show".

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Contrairement à d'autres écuries, qui ont introduit d'importants packages d'évolutions, Mercedes a adopté une approche différente. Plutôt que de lancer une mise à jour majeure en une seule fois, l'écurie opte pour un flux régulier de petites évolutions lors de chaque Grand Prix.

"Nous apportons de la performance. Nous n'avons pas mis en place de kit important comme certains de nos concurrents. Mais chaque semaine, nous essayons d'améliorer les performances afin de conserver notre avance pour le moment", a ajouté Shovlin.

"Nous avons la chance de disposer d'une voiture qui fonctionne sur toute une variété de circuits. Enfin, ce n'est probablement pas de la chance. Je pense que nous avons fait du bon travail en concevant une voiture qui s'adapte à une grande diversité de circuits."

George Russell (Mercedes) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Nous consacrons beaucoup de temps à la préparation des pistes afin de nous assurer que nous plaçons la voiture dans une bonne situation [au niveau des réglages] et que nous pouvons réaliser de bonnes performances."

"Nous avons récemment disputé quelques courses, comme à Monaco et en Autriche, sur des circuits qui nous ont posé des difficultés ces dernières années. C'était formidable de pouvoir y inverser la tendance."

"Mais Spa est un circuit vraiment particulier, difficile d'un point de vue énergétique. Nous avons donc beaucoup de travail à accomplir pour être sûrs de pouvoir être performants dès le départ."

Le Grand Prix de Belgique 2026, dixième manche de la saison, se déroulera en effet du côté de Spa-Francorchamps, du 17 au 19 juillet.