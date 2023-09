Mercedes juge que Hamilton n'avait pas à rendre la position à Norris

Le début de la course du Grand Prix de Singapour a été marqué pour Lewis Hamilton par un court-circuitage des premiers virages en passant par le dégagement, alors qu'il tentait de faire l'extérieur à son équipier chez Mercedes, George Russell. S'estimant forcé à aller hors piste par son compatriote, il est ressorti de l'échappatoire devant lui, tirant avantage de son passage hors piste, avant de le laisser repasser quelques instants plus tard sur ordre de la direction de course.

Mais peu après, le septuple Champion du a également reçu l'ordre de rendre une autre position, à Lando Norris cette fois-ci. Cela a étonné car les images semblaient montrer que Hamilton avait dépassé la McLaren avant même de se lancer à l'assaut de Russell et qu'il aurait pu prendre le virage s'il n'avait pas cherché à éviter le contact avec l'autre W14. S'il a lancé à la radio qu'il était "définitivement devant lui en arrivant au virage", il s'est tout de même exécuté et a laissé la place à Norris dans la ligne droite vers le virage 14 (image d'illustration).

Dans la traditionnelle vidéo de débriefing de l'écurie, James Allison a été interrogé sur ce point. Pour le directeur technique de Mercedes, il n'y avait effectivement pas matière à rendre une place qui avait été prise en piste. Toutefois, il a bien fallu se plier au jugement et aux exigences des commissaires, qui risquaient, si Hamilton ne rendait pas la place, de lui infliger cinq secondes de pénalité.

"Lewis était-il devant Lando ? Était-il devant Lando et capable de maintenir sa position sur la piste ? Tout cela est une question de jugement. Nous estimions qu'il était devant, nous estimions qu'il aurait été capable d'y rester [s'il était resté] sur la piste, mais ce n'est pas nous qui avons pris la décision, ce sont les commissaires qui la prennent. C'est une tâche difficile, car il s'agit d'une question de jugement."

"Bien sûr, nous ne sommes pas vraiment impartiaux, mais Lewis a jugé qu'il avait le virage et nous, qui avons regardé la course, avons eu le même sentiment. Mais ce n'est pas ce qui compte, ce qui compte c'est que les commissaires ont estimé qu'il avait quitté la piste et qu'il en avait tiré un avantage."

Finalement, Hamilton est resté derrière Norris jusqu'au drapeau à damier, les deux hommes terminant respectivement troisième et deuxième de l'épreuve.