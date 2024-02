Mercedes dévoile sa W15 pour la saison 2024

C'est à Silverstone ce mercredi matin que Mercedes a levé le voile sur la W15, sa toute nouvelle F1 pour la saison 2024. Cette voiture, qui sera pilotée par Lewis Hamilton et George Russell, aura la tâche de véritablement entamer le rebond technique de la structure allemande, après deux premières saisons décevantes sous l'empire de la nouvelle réglementation.

Côté look, la monoplace de Brackley arbore une livrée globalement noire mais avec une référence plus appuyée à la couleur argentée historique de la marque sur la carrosserie du nez et qui remonte vers le châssis. On retrouve également des lignes turquoise (en référence à Petronas, sponsor titre de l'équipe) et rouge (en référence à Ineos, entreprise de Jim Ratcliffe qui est l'un des coactionnaires de l'écurie).

Les deux campagnes précédentes ont été marquées pour Mercedes par l'adoption d'une orientation technique qui avait détonné par rapport à la concurrence, avec l'apparition en 2022 des pontons très étroit. Cette configuration, vite surnommée "zéro ponton", s'est révélée bien moins prometteuse dans la réalité que sur le papier et s'est vite frottée à des problèmes de marsouinage et de rebond divers.

Si l'écurie a cru pouvoir faire fonctionner ce concept au moment de sa victoire d'Interlagos fin 2022, le début d'année 2023 a sonné le glas de cette vision, dont le potentiel était finalement trop limité. À partir de Monaco, l'écurie a adopté des pontons plus conventionnels, pas forcément plus rapides sur le court terme, mais avec un développement bien plus prometteur sur la durée. Cela n'a pas empêché la W14 de devenir la première Mercedes depuis 2011 à ne remporter aucune course.

Dans le contexte des modifications techniques, l'écurie s'est également réorganisée en interne avec le départ de Mike Elliott du poste de directeur technique, remplacé par James Allison, de retour à la barre après plusieurs années en retrait. C'est sous son commandement que la majorité du travail sur la W15 a été fait, avec l'objectif de revenir sur Red Bull.

Côté pilotes, il sera intéressant de suivre la dynamique entre Lewis Hamilton et son équipier George Russel, mais également entre le septuple Champion du monde et son écurie. Il a en effet été annoncé début février que Hamilton quitterait la marque à l'étoile en fin de saison pour relever le défi de la Scuderia Ferrari à compter de 2025.

La W15 va prendre la piste dès ce mercredi, du côté de Silverstone, comme de coutume pour l'équipe dirigée par Toto Wolff.

Les dates des présentations F1 2024

Écurie Date Ha as 2 février Photos | Vidéo Williams 5 février Photos | Vidéo Stake 5 février Photos | Vidéo Alpine 7 février Photos | Vidéo Visa Cash App RB 9 février Photos | Vidéo Aston Martin 12 février Photos | Vidéo Ferrari 13 février Photos | Vidéo McLaren 14 février Photos Mercedes 14 février Silverstone Red Bull 15 février, 21h