Monza face au casse-tête de l'énergie : "Il n'y aura pas de 350 km/h"

Le tracé de Monza, long de 5,5 km et caractérisé par ses hautes vitesses, a toujours été considéré comme le test ultime en matière de vitesse de pointe et de puissance moteur. Ce circuit historique n'a d'ailleurs pas connu de transformation majeure au cours des 50 dernières années.

En 2026, la situation est toutefois plus complexe. Les longues lignes droites et les circuits rapides entretiennent une relation compliquée avec les nouvelles unités de puissance de F1, puisque ces tracés sont particulièrement limités en récupération d'énergie. Après les difficultés rencontrées notamment à Silverstone et Spa, les pilotes craignent que Monza ne soit lui aussi fortement affecté par le manque d'énergie disponible.

"Dans les lignes droites, avec le système de réduction de traînée, la voiture reste rapide, mais nous perdons ensuite cette puissance", a expliqué Lewis Hamilton, ce jeudi. "Nous arrivons peut-être 20 ou 30 km/h moins vite qu'auparavant au bout de la ligne droite, à l'approche des virages, et il faudra probablement s'y habituer."

"C'était toujours incroyable d'arriver ici et d'entendre le moteur hurler au bout de la ligne droite, en continuant à accélérer jusqu'à la zone de freinage. Ce ne sera pas le cas ce week-end."

Pour autant, affirmer que Monza sera très similaire à Silverstone ou Spa ne serait vrai que dans une certaine mesure. Tous ces circuits présentent une forte proportion de virages négociés à pleine charge, mais contrairement à ses homologues historiques, Monza compte moins de virages rapides susceptibles d'être affectés par les stratégies de gestion de la batterie, ainsi que des zones de freinage plus importantes.

La ligne de départ/arrivée du circuit de Monza. Photo de: Archivio Autodromo Nazionale Monza

Si les pilotes pourraient devoir rétrograder plus tôt au bout de certaines lignes droites, le phénomène devrait être moins spectaculaire visuellement, puisqu'il n'y aura pas de virages comparables à Stowe ou Pouhon dont la difficulté pourrait être altérée par une récupération d'énergie massive.

Cela ne signifie pas pour autant que la gestion de l'énergie sera simple à Monza. La FIA a abaissé la limite de récupération à 5 MJ par tour, de loin la plus faible de la saison jusqu'à présent, ce qui devrait contribuer à limiter les problèmes.

Puisqu'il y aura de toute façon moins d'énergie à dépenser, les phénomènes de "super clipping" devraient également être moins fréquents. Les pilotes récupèrent alors de l'énergie sur la batterie tout en maintenant l'accélérateur à pleine charge, ce qui peut entraîner des écarts de vitesse parfois dangereux.

Des pilotes partagés face au défi énergétique

À Monza, il n'y aura tout simplement pas beaucoup d'énergie à exploiter, et les voitures devraient donc être plus lentes dans les lignes droites.

"J'ai roulé sur le simulateur et ce n'est pas aussi mauvais que je le pensais", a déclaré le leader du championnat, Kimi Antonelli. "Il n'y a pas tellement de super clipping, parce que la limite de récupération a été légèrement modifiée par rapport aux autres courses. Il y aura beaucoup plus d'aplatissement de la courbe de vitesse, mais en réalité très peu de décélération, ce qui est positif. Ce sera bien mieux que ce que nous avions tous anticipé."

Esteban Ocon partage cette analyse : "Nous ne devrions toujours pas avoir à lever le pied et à faire ce genre de choses pour réduire la récupération d'énergie. Donc c'est une bonne chose."

Esteban Ocon avec son ingénieure de course Laura Müller. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto s'attend toutefois à ce que le Grand Prix d'Italie mette malgré tout en évidence les principales faiblesses de cette réglementation.

"C'est vrai que la limite de récupération est très basse, donc il y aura peu de super clipping. Comme on ne peut pas récupérer beaucoup d'énergie, le super clipping n'est plus aussi utile", a expliqué l'Argentin. "Personnellement, je pense que ce sera une course difficile. C'est un autre circuit qui met en évidence les faiblesses de la Formule 1 [actuelle]."

Ce n'est pas Monza.

Aucun pilote n'est toutefois aussi pessimiste qu'Arvid Lindblad, rookie cette saison, qui craint que le week-end ne soit une expérience "triste".

"C'était pire que prévu", a-t-il déclaré, se démarquant de ses pairs. "Il n'y a en fait pas vraiment de baisse de vitesse. Il n'y a simplement pas beaucoup de batterie, donc nous ne perdons pas réellement de vitesse dans les lignes droites : nous n'en avons tout simplement pas. C'est assez lent."

"Je trouve ça un peu triste et nous verrons ce que cela donnera en piste, mais la manière dont j'ai dû piloter sur le simulateur était assez étrange. Il y a certaines choses que nous avons déjà faites dans une moindre mesure et qui n'étaient pas vraiment naturelles, mais auxquelles on pouvait s'habituer."

"Ici, c'est extrême, et ce n'est pas Monza. Il n'y aura pas de 350 km/h. Donc si vous avez fait des paris sur de nouveaux records de vitesse, annulez-les : ce ne sera pas très rapide."

Les importantes restrictions énergétiques imposées à Monza auront également pour conséquence de rendre l'aspiration encore plus déterminante, aussi bien en qualifications qu'en course. De quoi faire naître les prémices d'un samedi potentiellement chaotique et d'un Grand Prix particulièrement animé.

Mike Krack, directeur de l'équipe Aston Martin sur les circuits, s'attend même à un nombre record de dépassements, avec une course qui pourrait "prendre des allures de MotoGP".

"Il y a pas mal de restrictions du côté de l'énergie ce week-end, donc je pense qu'il sera intéressant de voir comment les équipes vont gérer cela", a-t-il expliqué. "D'abord en ce qui concerne l'utilisation de l'aspiration, puis en course, avec la facilité à dépasser."

"Les phases de dépassement et de contre-dépassement pourraient notamment atteindre un record ici, ou prendre des allures de MotoGP."

Arvid Lindblad s'est montré pessimiste quant au spectacle attendu ce week-end au Grand Prix d'Italie. Photo de: Eric Le Galliot

Arvid Lindblad reste toutefois pessimiste. Monza étant constitué d'une succession de grosses zones de freinage et de longues lignes droites, les solutions créatives permettant d'optimiser le déploiement de l'énergie seront limitées et les équipes devraient converger encore plus rapidement vers une même stratégie optimale.

Lorsqu'il n'existe qu'une seule manière d'utiliser le peu d'énergie disponible dans la batterie, d'où pourrait alors venir l'écart de vitesse nécessaire pour dépasser ? "Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'écart de vitesse, parce que personne n'aura vraiment de puissance", estime le pilote Racing Bulls.

"Ce n'est pas comme sur d'autres circuits, où cela dépend de l'endroit où vous choisissez de dépenser votre énergie. Nous n'avons tout simplement pas de puissance. Je pense que la différence avec Spa, c'est qu'il y avait deux grandes lignes droites, mais aussi beaucoup de virages entre les deux, ce qui permettait de recharger puis de tout déployer."

"Ici, malheureusement, nous avons pratiquement deux longues lignes droites à la suite, mais même entre les deux, il n'y a pas vraiment de virages. En théorie, c'est presque comme quatre longues lignes droites. Il n'y a donc pas d'énergie. Il n'y a pas de puissance. Il n'est pas possible de recharger. C'est donc simplement lent."

Lindblad s'attend néanmoins à ce que les différences de déploiement soient importantes dans les premiers tours du Grand Prix, qui en comptera 53, avant que la situation ne se stabilise.

"Les deux premiers tours seront intéressants", prédit le jeune pilote. "Selon l'endroit où vous dépensez votre énergie, vous dépasserez trois voitures avant de reperdre trois places. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de dépassements. Si vous utilisez le boost, vous gagnez du terrain dans une ligne droite, mais vous êtes ensuite tellement lent pendant les trois tours suivants."

"On pourrait parler de course yo-yo, mais je pense simplement que ce serait une très mauvaise course yo-yo. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je ne suis pas très optimiste."

Propos recueillis par Ronald Vording et Stuart Codling