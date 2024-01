Norris : "Pas une décision intelligente" de faire équipe avec Verstappen

En prolongeant son contrat pour plusieurs années chez McLaren vendredi dernier, Lando Norris a très vite répété à quel point la décision avait été "facile à prendre" tant il se sentait au bon endroit pour accomplir à terme son rêve de décrocher un titre mondial. Avec beaucoup de franchise, il n'a pas caché avoir sondé d'autres pistes et discuté avec d'autres écuries, tout en précisant que cette démarche n'était pas allée très loin.

Sa conviction, il l'assène sans cesse, est de s'inscrire dans un projet d'avenir victorieux avec l'écurie de Woking. "Je veux écrire mon propre chapitre et ma propre histoire avec McLaren, en transformant l'équipe et en faisant partie de cette aventure", rappelle-t-il d'ailleurs au micro de Sky Sports.

"Il y a bien sûr toujours de l'intérêt [d'autres écuries] et, dans mon esprit, je me demande toujours ce qui se passerait si j'allais à tel endroit, et ce que je pourrais accomplir, mais je suis heureux d'être là où je suis. Je suis à l'aise et je pense que pour remporter un titre mondial, il faut être heureux et à l'aise là où on est. Je ne pense pas que l'on puisse y parvenir en changeant soudainement d'équipe et en l'espace d'un an."

Je ne pense pas avoir peur d'affronter qui que ce soit.

Être comme un poisson dans l'eau dans son élément, c'est la clé de voute de toute la réflexion du pilote britannique pour la suite de sa carrière. Patienter sur le marché des transferts, et envisager de rejoindre une écurie Red Bull qui lui a parfois fait du pied, aurait pu être une alternative crédible. Il estime toutefois qu'un tel changement n'aurait pas été "une décision intelligente" de sa part.

Coupant court à l'idée de craindre un affrontement direct face à Max Verstappen, il justifie son point de vue en soulignant les implications évidentes d'un tel transfert, sans garantie de succès pour autant.

"Est-ce que Max est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1 ? Absolument. Je pense qu'il l'a suffisamment prouvé", insiste Lando Norris. "Il est dans une équipe où il est très à l'aise, beaucoup de choses sont construites autour de lui, donc pour n'importe qui, c'est difficile de se mesurer au Max d'aujourd'hui, et même à celui d'il y a quelques années."

"Je ne pense pas que la question soit de savoir si on a peur ou pas. Je ne pense pas avoir peur d'affronter qui que ce soit mais, même si tu vas dans une autre équipe, est-ce que tu es immédiatement en mesure de défier quelqu'un et est-ce que tu es à l'aise pour le faire ? Je pense que la réponse est "non" pour n'importe quel pilote."

"Il faut du temps pour s'adapter et pour s'installer, et si tu veux affronter le meilleur pilote du monde, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas une décision intelligente. Mais j'adorerais courir contre Max. J'ai pris du plaisir dans certaines luttes face à lui et je suis encore plus impatient d'en découdre avec lui cette année."