Norris inquiet à Bakou : "On est très loin"

Les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan placent McLaren dans une situation difficile. Non seulement l'écurie anglaise est en retrait, mais elle observe en plus à ce stade un écart assez important avec les trois autres top teams que sont Red Bull, Ferrari et Mercedes.

Pour Lando Norris, le constat est sans appel à l'issue de la journée : "On est très loin. Je dois trop attaquer pour essayer de faire un chrono, clairement".

Le Britannique, désormais lancé dans la course au titre face à Max Verstappen, a terminé 17e seulement de la deuxième séance avec un chrono qui n'était pas représentatif, puisqu'il a été gêné par Pierre Gasly dans son tour rapide, qu'il a dû avorter. Néanmoins, il estime que la position de son coéquipier Oscar Piastri, cinquième à une demi-seconde, révèle la situation.

"Je pense que là où est Oscar, ça correspond à là où nous sommes", avance-t-il. "Franchement, on a encore beaucoup à trouver par rapport à Mercedes, Ferrari et Red Bull. Ils sont tous très proches et derrière, il y a trois voire quatre bons dixièmes d'écart avec nous. On a donc beaucoup de travail."

Piastri plus mesuré

Oscar Piastri dresse un bilan plus positif de son vendredi. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Être en délicatesse à Bakou n'est pas forcément une surprise en soi pour McLaren, Lando Norris rappelant que l'une des forces de son équipe a été, jusqu'ici, de faire mieux que limiter les dégâts lorsque le tracé n'était pas favorable à la MCL38.

"Il y a beaucoup de circuits où nous n'avons pas été rapides", assure-t-il. "Les gens aiment à penser que nous sommes les meilleurs partout, mais ce n'est pas le cas. Nous avons fait du très bon boulot jusqu'à présent, meilleur que les autres écuries, mais on a toujours su que les Ferrari seraient rapides ici. Avec ce genre de conditions de piste, Mercedes va être très rapide."

"La voiture n'est pas trop mauvaise pour autant. Je suis sûr que l'on peut encore en tirer un bon chrono, mais nous ne sommes clairement pas devant comme nous l'étions lors des dernières courses. C'est très glissant. Nous sommes performants sur les circuits où il y a beaucoup d'adhérence et cette piste en est très loin. C'est donc difficile pour le moment, mais nous allons travailler dur ce soir."

Le pessimisme que laisse transparaître Lando Norris est toutefois contrebalancé par les sensations de son voisin de garage, qui a bouclé selon lui "une journée convenable".

"C'est un peu dur de savoir pour le moment, avec la piste qui évolue encore énormément, mais notre rythme semble être dans la moyenne", estime Oscar Piastri. "Je dirais que Ferrari paraît très fort. Red Bull semble rapide, Mercedes aussi. Pour le moment, tous ceux du top 4 ont l'air bien. Nos longs relais semblaient compétitifs, c'est une bonne chose."