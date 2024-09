EL1 - Verstappen démarre fort, Leclerc et Colapinto dans le mur

Un ciel couvert mais avec une température ambiante de 29°C et une piste chauffée à 43°C : ce sont les conditions pour entamer le dernier tiers de la saison 2024 de Formule 1 à Bakou, pour la septième édition du Grand Prix d'Azerbaïdjan (le circuit avait accueilli le GP d'Europe en 2016). L'épreuve se tient pour la première fois de son histoire en septembre, après avoir uniquement été organisée en avril ou en juin jusqu'ici.

Parmi les pilotes, l'on retrouve 19 des 20 titulaires, le seul manquant à l'appel étant évidemment Kevin Magnussen, suspendu après avoir atteint 12 points de pénalité au GP d'Italie, remplacé par Oliver Bearman, réserviste Haas et Ferrari et futur titulaire au sein de l'équipe américaine en 2025. Circuit urbain et compliqué oblige, aucun pilote ne laisse sa place à un rookie pour cette séance.

Lance Stroll inscrit le premier temps, mais il est bien vite devancé par d'autres. Charles Leclerc, vainqueur à Monza, est le premier à passer sous la barre des 1'50, armé des pneus mediums (jaunes) comme la plupart des autres concurrents en piste. Il améliore ensuite en 1'48"340 mais est battu par son futur équipier chez Ferrari, Lewis Hamilton, en 1'47"618. Dans le même temps, Valtteri Bottas échappe à la correctionnelle en tirant tout droit dans l'échappatoire du premier virage.

Après 10 minutes de roulage, Leclerc abaisse la référence en 1'47"501, Max Verstappen faisant encore mieux en 1'47"214. Le drapeau rouge est brandi quelques instants plus tard, visiblement pour des débris sur la piste, la séance étant relancée à 43 minutes du drapeau à damier. À l'exception des pilotes Alpine, tout le monde est en mediums. Au sein de la formation française, justement, Esteban Ocon se plaint d'une perte de puissance et rentre au stand au ralenti. Il ne ressortira pas du garage par la suite.

Leclerc, le meilleur temps avant l'accident

Pendant que son équipier Carlos Sainz sort en marche arrière de l'échappatoire du virage 7, Leclerc se hisse à nouveau en haut de la feuille des temps, en 1'46"608, alors que Verstappen venait encore d'améliorer. Le Néerlandais, dans un nouveau tour lancé, revient à 0"030 du Monégasque. Mais ce dernier, alors qu'il venait de signer le meilleur premier secteur, commet une erreur de trajectoire au virage 15 et tire droit dans les Tecpro, abîmant l'avant de la SF-24 et entraînant le second drapeau rouge de la séance. Il est indemne.

Une fois la Ferrari évacuée, la séance reprend pour 26 minutes. Un certain nombre de pilotes chaussent alors leur premier train de gommes tendres (rouges). Sergio Pérez en profite pour inscrire le meilleur temps mais sa référence ne tient pas longtemps face aux McLaren, Lando Norris réalisant 1'46"027, 0"255 devant Oscar Piastri. Hamilton vient troubler cette hégémonie en réalisant ensuite 1'45"859.

Cette amélioration intervient au moment où Franco Colapinto percute le mur à la sortie du virage 4. L'Argentin, qui découvre totalement ce tracé, a perdu l'arrière de sa Williams avant de heurter par l'arrière puis par l'avant les murs de protection. Il est indemne mais le drapeau rouge est à nouveau déployé à moins de vingt minutes de la séance.

L'interruption s'achève alors qu'il ne reste plus que 10 minutes au compteur. Verstappen échoue alors une première fois à 0"036 de la marque de Hamilton. Mais, dans les derniers instants de la séance, le Néerlandais passe cette fois devant la Mercedes, avec un temps de 1'45"546, s'offrant ainsi trois dixièmes d'avance sur son plus proche poursuivant.

GP d'Azerbaïdjan 2024 - Essais Libres 1