Ocon ignorait le partenariat avec Toyota quand il a signé chez Haas

Le partenariat technique majeur signé en fin de semaine entre Haas et Toyota doit permettre à l'écurie américaine d'accélérer sa progression. Une nouvelle donne qui ne change en rien le modèle adopté par la structure depuis son arrivée en Formule 1 il y a huit ans, et qui ne doit en aucun cas être perçu comme l'amorce d'un réengagement du constructeur japonais.

Sous l'impulsion d'Ayao Komatsu, qui a succédé l'hiver dernier à Günther Steiner aux commandes de l'équipe, Haas se bat aujourd'hui pour la sixième place du championnat constructeurs, retrouvant un niveau qu'elle n'avait plus connu depuis la meilleure saison de son histoire, en 2018. Une nouvelle page s'ouvrira l'an prochain avec un renouvellement complet du duo de pilotes : Esteban Ocon et Oliver Bearman succéderont à Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen.

Assez tôt dans la saison, Esteban Ocon a cherché à quitter Alpine pour s'inscrire dans un nouveau projet. Toutefois, s'il avait connaissance de la vision à terme de sa future équipe, le Français ne savait rien du partenariat à venir avec Toyota au moment de s'engager. Un point qu'a tenu à relativiser Ayao Komatsu alors que l'ampleur de l'accord est parfois exagérément commentée ces dernières heures.

"Je lui ai dit que nous avions un plan de développement pour faire progresser l'équipe et la faire évoluer raisonnablement", précise le directeur japonais de l'écurie. "Mais au moment où j'essayais de conclure le contrat avec Esteban, c'est-à-dire aux alentours du Grand Prix d'Autriche [fin juin], il était trop tôt pour que je lui garantisse quoi que ce soit. Je ne voulais pas parler à Esteban de quelque chose que je ne pouvais pas garantir. Je ne pouvais pas le laisser signer sur la base de cette compréhension et lui dire trois mois plus tard que j'étais désolé car ça n'allait pas se faire."

"Il a pris la décision de venir, il a signé en sachant qu'il y avait une vision pour faire avancer cette équipe. Et sans être spécifique quant à ce partenariat technique [avec Toyota], je lui ai dit comment nous avions l'intention de développer l'équipe, et il était tout à fait sur la même longueur d'onde avec tout ça."

Un réserviste Toyota envisageable

Ayao Komatsu et Akio Toyoda lors de l'annonce du partenariat. Photo de: TOYOTA GAZOO Racing

Alors que Toyota apportera ses compétences techniques et technologiques, par exemple au niveau du simulateur ou du travail de la fibre de carbone, son personnel bénéficiera d'une expérience précieuse en Formule 1 en travaillant avec Haas. Un échange qui concernera de nombreux postes, notamment d'ingénieurs, de techniciens et de mécaniciens, mais qui pourra s'étendre jusqu'aux pilotes.

Ainsi, la perspective de voir Haas disposer d'un pilote de réserve Toyota et non plus Ferrari n'est pas à exclure pour l'avenir. "C'est clairement une possibilité ouverte", convient Ayao Komatsu.

"Pour l'instant, concernant le réserviste de l'an prochain, je ne me suis pas posé avec Fred [Vasseur, directeur de Ferrari], donc nous devrions mettre sur la table tous les pilotes envisagés et discuter ouvertement de ce qu'est la meilleure option", ajoute-t-il. "Mais encore une fois, soyons clairs : on ne parle pas de pilotes payants. Que ce soit un pilote Toyota ou pas, nous prendrons toujours le meilleur d'un point de vue sportif."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas