Où est passé "Heroo", le trophée qui devait être remis à Austin ?

Pirelli a expliqué les raisons derrière l'absence sur le podium du Grand Prix des États-Unis 2024 de Formule 1 de "Heroo", le trophée qui devait initialement être remis aux pilotes après l'épreuve texane.

Car oui, les plus observateurs d'entre vous l'auront remarqué : le vainqueur Charles Leclerc, le second Carlos Sainz et le troisième Max Verstappen n'ont pas été récompensés de leur présence sur le podium par le trophée qui avait été présenté par Pirelli en début de semaine dernière.

Une absence d'autant plus étonnante que la communication sur ce prix spécial, conçu par l'artiste italien Matteo Macchiavelli en collaboration avec le manufacturier, avait été plutôt remarquée et le trophée avait suscité de nombreuses réactions auprès des observateurs et des fans de la discipline.

Charles Leclerc vainqueur mais sans doute très déçu de ne pas repartir avec Heroo.

Après la course, Pirelli a confirmé auprès de Motorsport.com que, après en avoir informé la FIA, le choix avait été fait de ne pas remettre ces trophées, après que la firme italienne ait été alertée de leur trop grande ressemblance avec le design d'autres produits et objets de collections. Outre les traits qui renvoyaient à Mickey ou au Lego, la ressemblance la plus problématique était sans doute celle avec une gamme de produits de la marque Bearbrick, même si Pirelli n'a pas confirmé cela.

En sus, il était prévu que des versions à collectionner de ces récompenses soient produites et vendues à un nombre d'exemplaires limité, ce qui pose encore d'autres soucis dans ce contexte.

En lieu et place de ce trophée, Leclerc a finalement tenu entre ses mains un prix d'apparence plutôt classique pour notre époque, en forme de cylindre métallique, forcément moins fantasque que le petit personnage dont le casque aurait été doré pour le vainqueur, argenté pour le second et "titane" pour le troisième.

Outre la présentation en début de semaine, Pirelli avait même exposé ces prix sur la grille ce samedi, en les installant sur le muret des stands et leur donnant leur propre accréditation pour le paddock.

Depuis la fin de la course, l'annonce de ces trophées a même été retirée du site de Pirelli.