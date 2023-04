Sergio Pérez élu "Pilote du Jour" du GP d'Australie 2023

Charger le lecteur audio

Sergio Pérez s'élançait depuis les stands après sa sortie de piste lors de la Q1 et des changements effectués sur sa RB19. Par la suite, il a effectué une remontée méthodique, bien aidé par le DRS et une Red Bull au top. Dans le capharnaüm des derniers tours et des restarts, il a finalement été classé cinquième.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Sergio Perez - 21.3%

Lewis Hamilton - 14.3%

Pierre Gasly - 10.3%

Lando Norris - 9.6%

Carlos Sainz - 9%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2023

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Fernando Alonso Arabie saoudite Max Verstappen Australie Sergio Pérez

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)