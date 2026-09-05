Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza
Troisième des qualifications au Grand Prix d'Italie 2026 de F1, Oscar Piastri est sous la menace d'une pénalité après un incident en Q2.
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Bien que tous les regards soient évidemment tournés vers Pierre Gasly, auteur d'une incroyable première pole position en F1 à Monza, Oscar Piastri a signé une belle performance en se hissant au troisième rang sur la grille de départ provisoire du Grand Prix d'Italie 2026.
Toutefois, l'Australien - qui a vite dû avorter son ultime tentative et n'a pas pu prétendre à mieux en Q3 - est sous la menace. Il est en effet sous enquête des commissaires pour un incident qui s'est déroulé en Q2.
Alors que les Red Bull se mettaient en ordre de bataille, Max Verstappen endossant l'inhabituel costume du lieutenant de luxe pour tenter d'aider Liam Lawson à se hisser en Q3, Piastri s'est retrouvé en fâcheuse posture.
La McLaren frappée du numéro 81 sortait de son côté des stands et a énormément ralenti pour tenter de gêner le moins possible les concurrents dans un tour lancé. S'il a pu suffisamment ralentir pour que Verstappen aborde la première chicane sans blocage, il n'a en revanche pas pu se mettre rapidement hors du chemin de Lawson.
Le Néo-Zélandais a été gêné et n'a ensuite pas pu améliorer son temps. Piastri a été placé sous enquête et devra s'expliquer devant les commissaires à 17h40 du côté du paddock de Monza. Il risque, selon les standards, une pénalité de trois places sur la grille.
Pour rappel, Lawson - pénalisé pour changements moteur - était assuré de s'élancer depuis le fond de grille mais Red Bull souhaitait le faire passer en Q3 pour qu'il aide Verstappen dans la lutte pour la pole.
Partager ou sauvegarder cet article
Lawson ira aussi en fond de grille à Monza
"On a clairement un problème" : Red Bull cherche des solutions pour Verstappen à Monza
Red Bull impressionnée par Liam Lawson : "Il a fait tout ce qu'il pouvait"
Appel du GP de Monaco : McLaren et Red Bull défendaient "l'intérêt du sport"
Hadjar de retour à Madrid ? Red Bull affiche son pessimisme
Verstappen s'attend à un GP d'Italie "douloureux" avec les F1 2026
Dernières actus
Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !
Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza
La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026
Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires