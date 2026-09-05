Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

Bien que tous les regards soient évidemment tournés vers Pierre Gasly, auteur d'une incroyable première pole position en F1 à Monza, Oscar Piastri a signé une belle performance en se hissant au troisième rang sur la grille de départ provisoire du Grand Prix d'Italie 2026.

Toutefois, l'Australien - qui a vite dû avorter son ultime tentative et n'a pas pu prétendre à mieux en Q3 - est sous la menace. Il est en effet sous enquête des commissaires pour un incident qui s'est déroulé en Q2.

Alors que les Red Bull se mettaient en ordre de bataille, Max Verstappen endossant l'inhabituel costume du lieutenant de luxe pour tenter d'aider Liam Lawson à se hisser en Q3, Piastri s'est retrouvé en fâcheuse posture.

La McLaren frappée du numéro 81 sortait de son côté des stands et a énormément ralenti pour tenter de gêner le moins possible les concurrents dans un tour lancé. S'il a pu suffisamment ralentir pour que Verstappen aborde la première chicane sans blocage, il n'a en revanche pas pu se mettre rapidement hors du chemin de Lawson.

Le Néo-Zélandais a été gêné et n'a ensuite pas pu améliorer son temps. Piastri a été placé sous enquête et devra s'expliquer devant les commissaires à 17h40 du côté du paddock de Monza. Il risque, selon les standards, une pénalité de trois places sur la grille.

Pour rappel, Lawson - pénalisé pour changements moteur - était assuré de s'élancer depuis le fond de grille mais Red Bull souhaitait le faire passer en Q3 pour qu'il aide Verstappen dans la lutte pour la pole.