Formule 1 GP du Qatar

Quand les pilotes répondent à un quiz pour débattre des décisions des commissaires

La FIA a utilisé la plateforme de quiz en ligne Kahoot! pour favoriser les échanges lors de son grand briefing annuel avec les pilotes.

Stuart Codling Ronald Vording

Publié: 27 nov. 2026, 10:55

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Le départ

Photo de : Clive Rose / Getty Images

Peu de sujets liés au quotidien d'un week-end de Formule 1 suscitent autant de divergences d'opinion que les décisions des commissaires, en particulier leur cohérence. Une minorité de pilotes particulièrement prompts à s'exprimer tend à monopoliser ce débat, tandis que d'autres préfèrent délibérément ne pas s'y impliquer.

La FIA a choisi de s'appuyer sur ce constat lors de son grand briefing annuel avec les pilotes, en utilisant la plateforme de quiz en ligne Kahoot! afin de recueillir un large éventail d'opinions. Selon nos informations, la réunion a pris la forme d'un questionnaire à choix multiples portant sur différents incidents survenus au cours de l'année, et les sanctions qui leur ont été associées.

Certains lecteurs pourront considérer que cette approche ludique banalise un sujet important. Pourtant, cette nouvelle formule a attiré des pilotes qui ne participent habituellement pas à la réunion, Lewis Hamilton notamment, car ils estiment généralement qu'il n'en ressort pas grand-chose.

Le fait de pouvoir répondre depuis leur téléphone a favorisé l'implication de participants dont la capacité d'attention est réputée limitée, d'autant que beaucoup étaient fatigués et souffraient encore du décalage horaire après Las Vegas.

Cette formule a également permis de mieux répartir la parole : chacun pouvait faire entendre son opinion, alors que, dans le cadre d'une réunion traditionnelle, certains pilotes resteraient silencieux et fulmineraient intérieurement pendant que les plus bavards monopoliseraient les échanges.

"Je n'y suis pas allé l'an dernier, mais je vais y aller ce soir", avait déclaré Lewis Hamilton avant la réunion. "Au fond, c'est simplement parce que je veux les aider à améliorer la course. Je suis sûr que nous pouvons aussi améliorer le système de décisions."

Lewis Hamilton

Photo de: Getty Images

Historiquement, ce rendez-vous annuel joue un rôle important, puisqu'il contribue à façonner les "directives sur les standards de pilotage", que la FIA actualise généralement pendant l'hiver, en même temps que le barème des pénalités qui y est associé. C'est l'occasion pour les pilotes de discuter de ce qui a fonctionné ou non dans les directives en vigueur.

Si la cohérence des décisions des commissaires est un sujet récurrent, que la FIA espère traiter en nommant un panel permanent de commissaires professionnels, la dernière série de trois Grands Prix a remis plusieurs incidents sur le devant de la scène. La sévérité de certaines sanctions a été remise en question, tout comme la procédure à suivre pour rendre une position acquise en coupant la piste.

Hamilton a été impliqué dans deux de ces situations récentes. La première remonte au Mexique, où son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, a pris la tête en coupant le virage 5 alors qu'il attaquait le Britannique dans le premier tour. Il a ensuite préféré purger sa pénalité plutôt que de rendre sa position. Cette sanction, habituellement de 10 secondes, a été ramenée à 5 secondes, les commissaires ayant estimé que Hamilton avait lui aussi abordé le virage avec trop d'optimisme et était sorti large.

Ce seul incident soulève déjà de nombreuses questions. Les directives qui définissent dans quelles circonstances un pilote a droit à un "espace en piste" sont-elles adaptées ? Dans quelles conditions doit-il rendre une position ? Comment améliorer le système pour empêcher les pilotes de limiter les conséquences d'une pénalité en consolidant leur position en piste avant de la purger ?

L'incident le plus récent s'est produit le week-end dernier à Las Vegas, lorsque Leclerc a tenté une attaque opportuniste à l'intérieur du virage 7, en passant en partie sur le vibreur, avant de toucher Hamilton et de l'envoyer en tête-à-queue. Il a écopé de 10 secondes de pénalité, en plus de s'être fait vertement réprimander par son directeur d'équipe, Frédéric Vasseur.

Cette affaire a mis en lumière une zone grise qui subsiste dans les directives de pilotage, malgré plusieurs ajustements depuis que le sujet a émergé au cours de la saison 2024.

Ces directives tentent de définir un seuil, en fonction du positionnement relatif des voitures, à partir duquel un pilote peut prétendre à un "espace en piste". Elles comportent toutefois une réserve concernant le contrôle de sa voiture par le pilote attaquant. Le positionnement relatif peut être mesuré objectivement, mais la question du contrôle de la monoplace reste sujette à interprétation et donc subjective.

Lorsque les pilotes évoluent à la limite, cet aspect prend une importance considérable. Avant la réunion, Alexander Albon a exposé son point de vue sur les derniers incidents en date.

Le Grand Prix des États-Unis à Austin.

Photo de: Getty Images

"J'ai du jet lag, je n'ai vraiment pas envie que ça ait lieu ce soir", a-t-il déclaré. "Il s'agit simplement de parvenir à une compréhension commune de ce avec quoi nous courons. Il y a quelques incidents qui me viennent à l'esprit : George [Russell] à Austin [pour être sorti de la piste et avoir tiré avantage de cette manœuvre dans le premier tour], Oscar [Piastri] au Mexique face à Lindblad."

"Je citerais même l'incident entre Charles et Lewis au Mexique, avec les cinq secondes de pénalité. Je pense que beaucoup de pilotes diraient qu'une inversion de position devrait être imposée par la FIA. Et puis, pour moi, il reste aussi des questions en suspens... J'ai regardé l'accrochage entre Charles et Lewis [à Las Vegas]. Je suis peut-être le seul, mais je me suis dit que Charles n'avait, à mon avis, rien fait de mal."

"Je trouve que les règles sont encore un peu... C'est l'un de ces cas étranges où, si l'on relâche davantage le frein avant le contact, est-ce que c'est mieux ? Il y a beaucoup de zones grises de ce genre qui me dérangent. Dans certaines situations, le fait de prendre autant l'ascendant, en se plaçant le plus loin possible devant une voiture avant le contact ou autre, détermine si l'on est considéré comme ayant davantage le contrôle."

Selon nos informations, le QCM invitait les pilotes à voter sur le niveau de sanction à appliquer à plusieurs incidents : quelle sévérité donner à la pénalité, ou s'il fallait tout simplement ne pas en infliger. Le format anonyme permettait naturellement d'éviter tout effet de groupe, si bien que le consensus était plus large sur certains cas que sur d'autres.

Fait intéressant, le timing de la réunion, organisée jeudi soir au Qatar, l'a intercalée dans le programme habituel des engagements médiatiques. Deux pilotes, Max Verstappen et Kimi Antonelli, ont pris la parole après la réunion, avec des niveaux de loquacité bien différents.

"Il s'agit simplement d'une discussion générale avec les commissaires. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails ici", a déclaré Verstappen. "Ils vont réfléchir à ce que nous avons dit à propos de certains incidents, puis nous verrons ce que nous pourrons éventuellement modifier pour l'année prochaine."

"Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la situation s'est améliorée par rapport à il y a deux ans, peut-être. Nous pouvons aussi tous reconnaître que, dans certains cas, nous pourrions encore ajuster certaines pénalités. Je pense que ce sera toujours comme ça : c'est un travail en cours et certaines choses doivent peut-être évoluer. Mais c'est quelque chose dont nous continuerons à discuter avec eux."

Difficile d'y voir un soutien enthousiaste à ce nouveau format de réunion. Il faut toutefois replacer ces propos dans le contexte d'un débat sur la cohérence des décisions des commissaires qui accompagne Verstappen depuis une grande partie de sa carrière en F1. De même, nombre des ajustements apportés aux directives de pilotage l'ont été après qu'il a été considéré comme ayant parfaitement su exploiter les failles du système, notamment en fin de saison 2024.

Les décisions des commissaires sont très souvent commentées...

Photo de: Getty Images

Antonelli a porté un regard globalement moins désabusé sur l'issue de la réunion.

"C'était bien, notamment pour les commissaires, de voir comment nous percevons certaines situations et de leur donner notre point de vue", a-t-il déclaré. "Et ce qui est bien aussi, c'est que la plupart d'entre nous étions sur la même longueur d'onde à propos des incidents évoqués. C'était intéressant pour les commissaires de le constater. Nous avons également parlé des directives, qui n'ont pas vraiment besoin d'être modifiées."

"Il s'agit simplement de leur faire comprendre notre point de vue et de leur montrer que, dans certaines situations, il faudrait simplement parler d'un incident de course, sans infliger de pénalité. Certains cas sont tellement limites qu'il est très difficile de déterminer qui est responsable. Dans ces circonstances, plutôt que de donner une pénalité, il faudrait simplement considérer qu'il s'agit d'un incident de course."

Selon nos informations, la réunion a également été l'occasion de demander aux pilotes de mettre brièvement leurs téléphones de côté pour discuter d'autres sujets controversés, notamment des modalités et du moment où un pilote doit rendre une position acquise en sortant de la piste.

La préférence va à une consigne immédiate de rendre la position dans ce type de situation, plutôt que de conserver l'avantage et de profiter éventuellement de l'air libre pour consolider sa position, atténuant ainsi les conséquences d'une pénalité, voire les annulant complètement.

Mais même cette procédure n'est pas nécessairement simple à appliquer. Au Mexique, par exemple, Verstappen a dépassé Hamilton alors que les deux Ferrari étaient en pleine lutte. Leclerc ne pouvait donc pas céder sa place à son coéquipier sans offrir la tête de la course à Verstappen.

Quoi qu'il en soit, la direction de course avait déjà clairement indiqué avant l'épreuve que les pilotes gagnant des positions en coupant la piste dans les virages 1 à 3 et 4 à 5 devaient immédiatement s'effacer. Ce que Leclerc n'a pas fait.

On peut donc s'attendre à d'autres décisions controversées l'année prochaine. Et que fera alors la FIA pour rendre le briefing annuel des pilotes au Qatar plus divertissant ? Organiser une partie de Spin the Bottle ?

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